La vendita di una PS5 finisce in tragedia: compratore spara e poi fugge

Ogni tanto ci tocca leggere anche storie tremende che legate al mondo dei videogiochi, e quella di oggi è relativa alla compravendita di una PS5.

La nuova console di Sony è diventata l’oggetto del desiderio di molti, e soprattutto le compravendite private sono all’ordine del giorno.

Anche durante il Black Friday è stata tra gli oggetti più venduti ma, in questa specifica occasione, è stata battuta da qualcos’altro su Amazon.

Abbiamo assistito a molte imprese tra il folle e lo sconsiderato nel tentativo di acquistare una PS5, e anche gli odiati bagarini a volte si buttano in situazioni del genere.

Quella che vi raccontiamo oggi, però, è una storia che speravamo di non dover leggere: un ragazzo di 19 anni del Texas ha rischiato di morire durante la vendita di una PS5.

La storia è stata riportata dalle agenzie di stampa di tutto il mondo, tra cui Kotaku, e il modo in cui si è svolta è agghiacciante.

Il 19enne di Harris County, Texas, aveva messo in vendita la sua PlayStation 5 in una piattaforma online. Una pratica del tutto normale svolta, e nel weekend si è accordato con un compratore per lo scambio fatto di persona.

Al momento dell’incontro il compratore ha estratto la pistola, puntandola al ragazzo nel tentativo di rubare la console. Non è ancora chiaro cosa sia successso dopo, ma il 19enne è stato colpito a fuoco sul fianco, dopodiché lo sparatore si è dato alla fuga senza neanche prendere la PS5, che è rimasta sul luogo.

This is horrible, friends. A 19-year-old was meeting someone who expressed interest in buying a PlayStation 5 from him and ended up shot in northwest Harris County, deputies said. #abc13 #hounews https://t.co/cwYi5BV09j — Steve Campion (@SteveABC13) November 29, 2021

Nel momento in cui scriviamo le autorità riportano che il 19enne è all’ospedale in condizioni stabili, e non in pericolo di vita, mentre l’assalitore è purtroppo ancora a piede libero.

Difficile imputare un gesto del genere al risultato della mancanza di scorte di PS5, una crisi che sembra non avere fine, ma di certo è una cosa che non sarebbe capitata se la console fosse stata facilmente acquistabile.

PS5 continua comunque a vendere tantissimo, crisi o no, proprio per la frenesia con cui i giocatori tentano di portarsi a casa la nuova generazione di PlayStation.