PS5, DualSense: foto svelano 50% di batteria in più

Il DualSense di PS5 avrebbe il 50% di batteria in più rispetto al DualShock di PlayStation 4, stando alla condivisione social di un utente che ha dato prova di possedere già il controller.

L’utente ha condiviso alcune foto del pad sulla propria scrivania e, mentre non è possibile verificarle, sono state riportate dall’attendibile sito VGC e sembrano credibili.

Un’etichetta apposta sul controller evidenzia come la capacità della batteria sarebbe di 1560mA, contro i 1000mA del DualShock 4.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J

— Galaxy (@Galaxyrain666) August 12, 2020