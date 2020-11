PS5, il designer ribadisce che la console ‘avrebbe potuto essere più grande’

PS5 non è di certo una console di piccole dimensioni: metro alla mano la nuova piattaforma Sony misura circa 38.8 x 8 x 26 cm (anche se le superfici curve non permettono una misurazione troppo accurata in tal senso).

Lo scorso mese di ottobre, Yasuhiro Ootori – EVP, Hardware Engineering and Operation, Sony Interactive Entertainment – aveva reso noto senza troppi complimenti che PlayStation 5 avrebbe potuto essere persino più grande rispetto alle sue dimensioni finali.

A quanto pare, la notizia era assolutamente vera e l’eventualità più che probabile: a rimarcare il concetto ci pensa infatti il designer Yujin Morisawa ai microfoni del The Washington Post.

Un'immagine dal teardown di PS5.

Morisawa è stato tra i responsabili della progettazione di PS5, tanto che era evidente sin da subito che la nuova piattaforma fosse enorme, significativamente più grande di Xbox Series X o di qualsiasi console PlayStation precedente, sebbene in origine Morisawa pensava che la nuova console dovesse essere ancora più grande.

Quando ho iniziato a disegnare [PS5, n.d.R.] era molto più grande, anche se non sapevo che lavoro avrebbero fatto a livello ingegneristico. È piuttosto divertente sapere che proprio gli ingegneri mi abbiano poi detto che la console era troppo voluminosa. Quindi, ho dovuto ridurla ancora un po’ rispetto al primo concept.

Insomma, c’è mancato davvero poco che potessimo trovarci davvero tra le mani una PlayStation 5 di dimensioni ancora più generose rispetto alla versione prevista nei negozi europei tra una meno di una decina di giorni.

Se desiderate scoprire la reale grandezza, il peso e tutte le altre informazioni su PS5, date un’occhiata al nostro unboxing della console pubblicato pochi giorni fa sulle pagine di SpazioGames!

Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che PlayStation 5 arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre 2020. Sono attese due versioni della console: la prima con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc e una seconda in grado di leggere solo i giochi scaricati in formato digitale.