PS5 con Call Of Duty Vanguard in bundle ora da Unieuro! [Agg]

Aggiornamento ore 15:15: Bundle esaurito!

Come purtroppo sappiamo, il numero di Playstation 5 in commercio è davvero esiguo e i vari rivenditori ricevono ulteriori scorte con il contagocce. Segnaliamo ai nostri lettori che, attualmente, Unieuro offre diversi esemplari della console in bundle, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo! Il pacchetto in questione, chiamato War Pack, comprende la console Playstation 5 con lettore Blu Ray, una copia di Call Of Duty: Vanguard, un controller aggiuntivo DualSense in colorazione Midnight Black e una scheda PS Store con un credito di 20 euro, il tutto al prezzo di 649,97€.

Vi ricordiamo che PS5 punta fortemente sul suo SSD per annullare o ridurre al minimo i tempi di caricamento. Tra le sue caratteristiche, Sony ha sottolineato il Tempest Engine per una resa audio da next-gen, che consente di essere pienamente coinvolti nell’esperienza di gioco, e le specificità del nuovo controller DualSense. Quest’ultimo, grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, sarà in grado di trasmettere sensazioni nuove al giocatore, facendogli anche percepire la resa di diversi terreni su cui sta camminando in-game.

PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore blu-ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e saranno quindi ugualmente potenti. PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso mese di novembre (nonostante le poche scorte disponibili hanno messo in difficoltà sia le varie catene che gli intrepidi acquirenti).

