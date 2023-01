PS5, nuovo aggiornamento di gennaio disponibile: ecco che cosa cambia

Sony ha appena annunciato di aver rilasciato l’aggiornamento 22.02-06.50.00 per PS5, disponibile per il download da questo momento per tutti gli utenti in possesso delle console di ultima generazione.

Si tratta di un aggiornamento firmware sviluppato principalmente in vista del lancio di DualSense Edge, il controller di fascia più elevata e personalizzabile studiato per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon).

Grazie all’ultima patch firmware per PlayStation 5, il nuovo controller ufficiale di casa Sony sarà infatti supportato nativamente dalla console, rendendo dunque questo aggiornamento indispensabile per chiunque stesse valutando l’acquisto di un controller che, per molti fan, potrebbe avere un costo decisamente proibitivo.

Come riportato da Push Square, l’aggiornamento 22.02-06.50.00 introduce anche nuovi miglioramenti per la performance di PS5, anche se attualmente non è chiaro quali ulteriori modifiche siano state apportate nello specifico, dato che non sono presenti dettagli ufficiali.

La novità più importante riguarda dunque sicuramente il supporto ufficiale al DualSense Edge, che uscirà ufficialmente dal prossimo 26 gennaio: non possiamo dunque che consigliarvi di scaricarlo prima di tale data.

Prima di procedere con il download, dovrete assicurarvi di avere abbastanza spazio di archiviazione non utilizzato disponibile: sarà infatti necessario almeno 1GB libero per poter completare l’aggiornamento di PS5.

La patch di gennaio è ufficialmente disponibile per il download: vi terremo naturalmente aggiornati il prima possibile sulle nostre pagine se dovessero emergere ulteriori novità nascoste relative al firmware 22.02-06.50.00.

Vi ricordiamo che il DualSense Edge vi permetterà di poter personalizzare al massimo la vostra esperienza di gioco con il controller: nell’ultimo video ufficiale dedicato, Sony ha riepilogato tutte le principali caratteristiche del dispositivo pensato per i giocatori più esigenti.

Il prezzo della versione Edge resta comunque destinato a far discutere a lungo, ma per dovere di cronaca occorre segnalarvi un curioso dato: il nuovo controller di casa Sony non è il controller più costoso disponibile sul mercato, piazzandosi “solo” in seconda posizione.