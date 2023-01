PS5, l’ultima patch sta causando freeze improvvisi: ecco come risolvere

In seguito all’ultimo aggiornamento firmware di PS5, si stanno moltiplicando online le segnalazioni di utenti che si sono ritrovati di fronte a un problema decisamente spiacevole: molte console sono andate in freeze, dopo aver “buttato fuori” dalle partite i giocatori per accettare nuovi termini e condizioni di utilizzo.

L’accettazione di nuovi termini non è certo una novità, specialmente in seguito a un aggiornamento importante come quello che introduce la compatibilità con i DualSense Edge (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), ma sembra che le console next-gen non abbiano reagito molto bene all’obbligo di accettazione da portare a termine anche durante le stesse partite.

Sembra dunque che l’implementazione della patch 22.02-06.50.00, rilasciata soltanto nella scorsa giornata, non sia andato esattamente come previsto. Fortunatamente, esiste una soluzione molto semplice per risolvere definitivamente questo problema, che vi consigliamo di attuare subito dopo l’aggiornamento.

PlayStation LifeStyle segnala infatti un “trucco” molto semplice per forzare l’accettazione istantanea dei nuovi termini e condizioni di utilizzo sulle vostre PS5: effettuare nuovamente il login sulle console.

Non appena avrete effettuato l’aggiornamento, non dovrete fare altro che eseguire il log-out ed accedere nuovamente con il vostro profilo principale: questo obbligherà le console a mostrare immediatamente i nuovi termini da accettare, prima di proseguire con l’utilizzo di PlayStation 5.

Questo utile trucco serve a prevenire l’eventualità che le console possano decidere di mostrare tale prompt anche mentre state giocando, portando così al freeze di PS5 segnalato dagli utenti in queste ore.

Nel caso abbiate invece purtroppo già riscontrato il blocco delle vostre console, fortunatamente basterà semplicemente riavviarle ed eseguire questa procedura per risolvere definitivamente il problema.

Resta tuttavia poco chiaro come mai tale schermata non compaia immediatamente dopo l’avvio delle console, ma dovrebbe trattarsi presumibilmente di un bug che dovrebbe essere risolto con un hotfix tempestivo. Vi terremo prontamente aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità.

Ricordiamo che la patch è indispensabile per tutti gli utenti interessati all’acquisto di DualSense Edge, il controller pensato per i giocatori più esigenti: Sony ha recentemente svelato tutte le possibilità di personalizzazione del nuovo dispositivo.

Nel frattempo, sembra che l’azienda abbia già in mente una data per l’atteso aggiornamento 7.00: secondo un affidabile insider, il prossimo update importante dovrebbe arrivare l’8 marzo.