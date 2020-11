PS5: un (futuro) aggiornamento porterà la risoluzione oltre i 4K

PS5 vedrà la luce tra meno di 10 giorni in Europa, una data segnata in rosso sul calendario da migliaia di videogiocatori, pronti a salire a bordo della nuova generazione di casa PlayStation.

Nonostante le specifiche della piattaforma next-gen siano ormai ben chiare, Sony continua a rilasciare qualche informazione a sorpresa, l’ultima delle quali relativa alla risoluzione dei giochi nel prossimo futuro.

Un'immagine di PS5.

Com’è noto, PlayStation 5 è in grado di riprodurre giochi a una risoluzione massima di 4K anche su display 8K. Ciò sarà così solo al lancio della nuova piattaforma, visto che la compagnia giapponese ha rivelato – via PS Blog – che un futuro aggiornamento del software di sistema consentirà alla PS5 di riprodurre risoluzioni fino a 8K con software supportato.

Attenzione, però: nonostante PS5 sarà quindi in grado di riprodurre contenuti alla straordinaria risoluzione di 8K, ciò non significa che avrete necessariamente bisogno di un TV o un monitor dedicato per far girare al meglio i vostri giochi: basterà infatti essere in possesso di un display 4K di ultima generazione per godersi al massimo titoli PS5 come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls e tanti altri ancora.

Ricordiamo anche che le risoluzioni al momento supportare da PS5 sono di 720p, 1080i, 1080p, e 2160p. La console supporta anche le specifiche HDR10, con compatibilità con cavo HDMI 2.1 per i 4K/120Hz.

PlayStation 5 arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre 2020. Due versioni della console sono attese al varco: la prima con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc e una seconda in grado di leggere solo i giochi in formato digitale.