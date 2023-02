PS3 si aggiorna ancora, a sorpresa: ecco cosa cambia

Pur essendo entrati di fatto nel 2023, sembra proprio che la “vecchia” PS3 abbia ancora qualcosa da dire, con un nuovo aggiornamento a sorpresa.

No, non parliamo della console current-gen con DualSense (di cui potete acquistare il controller in diverse colorazioni su Amazon), ma proprio della leggendaria PlayStation 3.

Del resto, nel 2022 è stato trascorso più tempo a giocare con PS3 piuttosto che con le Xbox Series X e Series S messe insieme, che poco non è.

Ora, come riportato da PSU, l’aggiornamento 4.90 del software di sistema della PS3 esiste davvero, ed è scaricabile a partire dalla giornata di oggi.

Nonostante PS5 tenga banco in questi giorni, Sony Interactive Entertainment ci tiene a farci sapere che l’update 4.90 del software di sistema di PS3 può essere scaricato da ora.

Ecco il comunicato ufficiale direttamente dal sito ufficiale di Sony:

Il 28 febbraio 2023 è stato rilasciato un aggiornamento del software di sistema di PlayStation 3. Per scaricare l’aggiornamento, è necessario disporre di almeno 200 MB di spazio libero sull’hard disk della PS3 (aggiornamento del sistema) o su un supporto di memoria rimovibile (aggiornamento del PC). Aggiornare sempre il sistema PS3 alla versione più recente del software di sistema. L’aggiornamento consente di usufruire di funzioni aggiuntive, di una migliore usabilità e di una maggiore sicurezza.

A quanto pare, quindi, si tratta di un update mirato a migliorare la stabilità del software di sistema e poco più. La console in questione è infatti ormai fuori produzione da un po’, ed è improbabile – per non dire impossibile – che venga aggiornata con firmware più sostanziosi.

