PS3 sarà anche «morta», ma ha battuto la concorrenza nel 2022

Pur essendo entrati di fatto nel 2023, l’analisi del 2022 è tutt’altro che conclusa. Mentre le persone continuano a decidere quali sono stati i loro giochi preferiti degli ultimi 12 mesi, è emersa una statistica alquanto sorprendente e riguarda principalmente la “vecchia” PS3.

No, non parliamo quindi della console current-gen con DualSense (di cui potete acquistare il controller in diverse colorazioni su Amazon), ma proprio dell’indimenticata PlayStation 3.

Sembra infatti che nel 2022 è stato trascorso più tempo a giocare con PS3 piuttosto che con le Xbox Series X e Series S messe insieme.

La rivelazione è avvenuta tramite un post di HowLongToBeat (via The Gamer), un sito che molti di voi avranno visitato innumerevoli volte per verificare quante ore ci vogliono a portare a termine un determinato gioco.

HowLongToBeat ha infatti elencato le dieci piattaforme più giocate del 2022 nell’ambito di una serie di tweet che riassumono l’ultimo anno videoludico, e a quanto pare la vecchia console PlayStation di due generazioni fa è stata più popolare dell’ultima piattaforma di Xbox.

Series X|S si sono classificate al settimo posto della lista, non riuscendo a superare PS3 e nemmeno la loro sorella maggiore, ossia Xbox One.

La console di nuova generazione rimane difficile da reperire, con 12 milioni di pezzi venduti nei primi due anni. Se si confrontano questi dati con le oltre 50 milioni di Xbox One vendute, è probabile che molte persone continuino a scegliere l’opzione last-gen.

Most Played Platforms of 2022 pic.twitter.com/50fpy9qZXW — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 31, 2022

Restando in tema, come condiviso nel subreddit PlayStation, una serie di eventi ha portato alla scoperta e al recupero di una console PS3 abbandonata in una palude.

Parlando invece di current-gen , secondo Tom Henderson, durante la conferenza Sony al CES 2023 la compagnia non svelerà ufficialmente la nuova PS5 con lettore estraibile.

Per concludere, Sony ha deciso di festeggiare l’inizio del 2023 aggiornando la propria selezione di offerte su PlayStation Store, rinnovando gli Sconti di Gennaio con oltre 1000 nuovi articoli in offerta.