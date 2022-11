PS Plus sta creando problemi con l’accesso a giochi riscattati col vecchio abbonamento

C’è ancora un po’ di confusione su diverse questioni legate al nuovo PlayStation Plus. Già subito dopo il lancio vi avevamo espresso le nostre perplessità su alcuni aspetti del nuovo modello a tier, che rischiava di creare una situazione più confusa del previsto.

Tuttavia, era difficile immaginare che il nuovo abbonamento avrebbe iniziato ad avere qualche problema per via del vecchio PlayStation Plus. Alcuni videogiocatori stanno infatti segnalando, come riportato dal sito PlayStation Lifestyle, di non riuscire ad accedere a giochi che avevano riscattato con il vecchio PlayStation Plus. Questo accade quando questi stessi giochi sono stati lanciati anche nell’abbonamento Extra e poi rimossi.

Le licenze Extra di Plus in alcuni casi stanno sovrascrivendo quelle del vecchio abbonamento

Idealmente, il vecchio PlayStation Plus permetteva di riscattare un gioco e di tenerlo associato per sempre al proprio profilo. Questo significa che, fintanto che si aveva un abbonamento Plus attivo, si poteva accedere sempre a quel gioco, come se fosse stato acquistato.

I giocatori in questione, e in particolare con Greedfall, segnalano invece che in qualche modo i permessi di PlayStation Plus Extra hanno sovrascritto la licenza riscattata dal vecchio PlayStation Plus (oggi ribattezzato Essential, lo trovate su Amazon) e, in pratica, il gioco non risulta più lanciabile perché è stato rimosso da Extra. Esatto: il privilegio di averlo riscattato a suo tempo dal vecchio Plus non conta più ed è stato “cancellato”.

In pratica, chi aveva riscattato Greedfall con il vecchio abbonamento, e secondo quello poteva accedervi sempre fintanto che rimaneva un utente Plus, si ritrova a non poter più lanciare il gioco perché è stato rimosso da Extra.

Al momento non esistono fix per questo problema e, anzi, l’assistenza ufficiale, come segnalato su Reddit, segnala che le licenze dei giochi Essential possono essere revocate. Una notizia che non sta facendo felice letteralmente nessuno e un problema che si era già visto anche con il vecchio PlayStation Now, purtroppo.

Difficile capire se ci saranno novità in merito, o se i giocatori saranno costretti ad accettare di poter perdere in futuro anche altri titoli che avevano legittimamente riscattato con il loro vecchio abbonamento.

In queste ore, sta facendo parlare di sé anche Assassin’s Creed Valhalla, che è a sua volta pronto a lasciare Extra il prossimo 20 dicembre.