Project CARS 3: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 18 agosto: i prezzi sono stati aggiornati!

Bandai Namco e Slighly Mad Studios hanno annunciato ufficialmente Project CARS 3, il nuovo e attesissimo capitolo della serie di corse automobilistiche per gli appassionati di racing simulativi, in arrivo nel corso della prossima estate per console PlayStation 4, Xbox One e Windows PC, più precisamente il 28 agosto 2020.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, abbiamo pensato di aiutarvi nella ricerca del miglior prezzo per prenotare Project CARS 3, consigliandovi l’acquisto del titolo su Amazon, al minor prezzo garantito.

In questo nuovo gioco di corse, gli automobilisti virtuali avranno per la prima volta la possibilità di personalizzare esteticamente centinaia di autovetture, oltre a poter customizzare il proprio pilota e portarlo dai ranghi più bassi fino alla cima del mondo dei motori. Ma non solo: il gioco includerà una campagna per giocatore singolo, nella quale sbloccare dieci classi di auto e ottenere ricompense in base agli aiuti alla guida e alle opzioni della difficoltà impostate in precedenza.

Immancabile anche una modalità multiplayer asincrona chiamata Rivals, che prenderà il posto degli eventi della community visti in Project CARS 2. Questa integrerà sfide giornaliere, settimanali e mensili con vari “ghost” da battere e classifiche da scalare. Vincere in queste competizioni ci permetterà anche di ottenere una speciale valuta da spendere nel negozio virtuale all’interno del gioco, dandoci così modo di potenziare la nostra vettura.

Per quanto riguarda le piste, Project CARS 3 includerà due tracciati inediti, ambientati a Shanghai, in Cina, e a Interlagos, in Brasile. Anche dal versante tecnico sono attese varie migliore degne di nota, come la presenza del motion blur, nuovi effetti per le collisioni e per il post-processing – e tanto altro ancora. Insomma, ci troviamo di fronte a un titolo da non perdere per ogni appassionato di racing che si rispetti.

Ecco l’elenco delle migliori offerte attualmente disponibili per prenotare Project CARS 3: