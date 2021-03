Proiettori in sconto fino a 100€ grazie a questi coupon!

Se stavate pensando di acquistare un proiettore per divertirvi coni vostri videogiochi preferiti su uno schermo di elevate dimensioni, questo è il vostro giorno fortunato! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato una promozione molto interessante che vi permetterà di comprare diversi proiettori usufruendo di un ulteriore sconto sul prezzo usuale fino a ben 100€. Si tratta quindi dell’occasione perfetta per portarsi a casa un dispositivo fisso o portatile in grado di portare il cinema a casa vostra, veramente un toccasana per il periodo in cui stiamo vivendo.

Tra i numerosi prodotti in vendita vi segnaliamo il videoproiettore YABER, che potete portarvi a casa a soli 189,99€, usufruendo di un coupon sconto di 100€. offre la possibilità di avere uno schermo sino a 300” con rapporto di contrasto 8000:1, spazio permettendo, ed offre una risoluzione di 1080p e luminosità di 7.500 lumen, con una correzione trapezoidale a 4 punti e funzione zoom digitale -50% che assicura che l’immagine proiettata sia sempre un rettangolo standard. La correzione trapezoidale semplifica la proiezione delle immagini anche da posizioni che potrebbero essere un po’ difficoltose. Il dispositivo integra inoltre una coppia di altoparlanti con sistema audio SRS che possono servire nelle situazioni nelle quali non è possibile usare degli speaker esterni.

Il videoproiettore YABER supporta la connessione cablata e WiFi per sistemi iOS ed Android e può visualizzare lo schermo degli smartphone compatibili con AirPlay e Miracast. Grazie al chip Bluetooth integrato, può inoltre collegarsi ad auricolari ed altoparlanti senza fili.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione dei migliori proiettori in sconto acquistabili su Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon