Probabilmente si stava meglio quando in Skyrim non c’era la pesca

Da pochi giorni Skyrim ha compiuto 10 anni: l’11 novembre del 2011 è la data in cui uscì uno dei giochi più famosi di Bethesda nonché uno dei titoli più longevi dell’intera industria videoludica, dato che continua a essere giocato da tantissimi appassionati.

Non a caso abbiamo anche deciso di inserirlo nella nostra classifica dei migliori giochi open world di sempre.

È inoltre il momento di mettere le mani su una nuova versione dello storico RPG open-world, opportunamente pensata per celebrare il decennio del titolo.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è infatti intesa specificatamente per le console di nuova generazione e include tanti nuovi contenuti che ravviveranno ancor di più l’entusiasmo dei giocatori.

Si tratta infatti della versione più completa del gioco mai esistita e include dei contenuti presi ispirati da Morrowind e Oblivion.

I contenuti inseriti all’interno della nuova Anniversary Edition includono nuove storie, nuove quest, la modalità sopravvivenza e ovviamente la tanto discussa pesca.

Riguardo a questa nuova feature ci sono pareri contrastanti tra i giocatori, ma in particolare colpiscono le parole di un utente Reddit chiamato Lyons_Pride95 che si è espresso in un lungo post definendo terribile la possibilità di pescare introdotta nel gioco, soprattutto poiché è stata presentata come una delle maggiori introduzioni della Anniversary Edition.

«Non puoi pescare ovunque tu voglia, ma soltanto in alcuni punti predeterminati. L’unica ragione per pescare dovrebbe essere quella di poter avere una sorgente di cibo da utilizzare durante la modalità sopravvivenza. Non potere pescare in ogni fiume/lago ne vanifica l’intero scopo. Non c’è alcuna animazione 3D durante la pesca e quindi sei costretto a rimanere in prima persona lungo tutta la durata dell’azione. Non puoi muovere la camera, l’unica cosa che puoi fare è aspettare che la canna da pesca vibri per poi premere il tasto E. non c’è alcun tipo di minigioco e molta poca fanfara. Una volta che premi E, il pesce è preso senza sforzo ed è finito il tutto».

Skyrim dunque pare riuscire sempre a far parlare di sé nel bene e nel male anche con questa Anniversary Edition, il cui prezzo tra l’altro non ha soddisfatto pienamente tutti quanti. Va detto che, considerando che la modalità pesca è stata sottolineata come una delle maggiori novità, forse valeva la pena articolarla un po’ di più per soddisfare i giocatori di lungo corso.

Inoltre, se avete platinato il gioco su PS4 e volete prenderlo per PS5, sappiate che non abbiamo buone notizie da darvi.