Prime Gaming, disponibili da ora i giochi gratis di gennaio 2023

Amazon ha appena aggiornato il proprio catalogo di giochi gratis su Prime Gaming, disponibili per gli utenti abbonati al servizio: da questo momento sarà possibile scaricare sui propri dispositivi ben 6 nuovi omaggi, senza costi aggiuntivi.

L’iniziativa è naturalmente riservata agli utenti iscritti a Prime (trovate tutti i dettagli e i vantaggi su Amazon) e permette a tutti i clienti di approfittare di una line-up in continuo aggiornamento, con giochi gratis riscattabili e che saranno vostri per sempre.

La lista si era recentemente allargata nelle scorse settimane con tanti nuovi omaggi, ai quali da questo momento si sono aggiunti ben 6 nuovi titoli, tra i quali il più importante è sicuramente il survival horror The Evil Within 2.

Curiosamente, l’aggiornamento non è stato accompagnato da un consueto nuovo post sul blog di Amazon, ma basterà semplicemente accedere alla pagina ufficiale del servizio per poter iniziare a riscattare i vostri nuovi omaggi.

The Evil Within 2 è uno dei nuovi giochi gratis offerti da Prime Gaming.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis che potete riscattare su Prime Gaming da questo momento e per i prossimi 30 giorni, includendo dove richiesto le piattaforme esterne necessarie:

Prime Gaming: giochi gratis di gennaio 2023

Beat Cop | GOG

| GOG Breathedge

Chicken Police – Paint it RED!

Faraway 2: Jungle Escape

Lawn Mowing Simulator

The Evil Within 2 | GOG

Come potete osservare voi stessi dalla lista, soltanto Beat Cop e The Evil Within 2 richiederanno l’eventuale iscrizione a GOG, mentre tutti gli altri giochi potranno essere riscattati e giocati direttamente dal client di Amazon Prime Gaming.

Per poter riscattare i vostri nuovi giochi gratis, non dovrete fare altro che accedere al seguente indirizzo ed effettuare il login con un account iscritto a Prime, dirigendovi nell’apposita sezione dedicata e procedere al riscatto di tutti i titoli che vi interessano maggiormente.

Per quanto riguarda invece gli omaggi rilasciati in precedenza, vi ricordiamo che avete ancora 30 giorni di tempo per riscattare Dishonored 2, mentre tutti gli altri classici di casa SNK saranno ancora disponibili fino alla fine del 2023.

Se avete ancora fame di giochi gratis su PC, vi ricordiamo che proprio nella scorsa giornata si è aggiornato anche il catalogo di Xbox Game Pass con un nuovo survival open world. E se cercate invece ulteriori omaggi su console, cogliamo l’occasione per segnalarvi anche che sono già disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus.