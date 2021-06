Prime Day 2021, date ufficiali e come seguirlo

In attesa del Black Friday 2021, che si terrà come di consueto a fine anno, attualmente non ci resta altro che far partire il conto alla rovescia per il prossimo Prime Day, che, come sempre, seguiremo in diretta con voi per fornirvi costantemente aggiornamenti su tutte le offerte.

Quando avrà luogo il Prime Day 2021?

Sappiamo che il Prime Day 2021 si terrà entro fine giugno sebbene al momento non si conoscano effettivamente le date ufficiali, ma non mancheremo di tenervi aggiornati non appena ne sapremo di più.

Come prepararsi al Prime Day 2021?

Noi di Spaziogames saremo in prima linea per offrirvi il meglio delle promozioni online della tanto attesa giornata dedicata agli abbonati ad Amazon Prime e abbiamo pensato di proporvi anche questa breve guida, in cui troverete molti link utili per sfruttare al meglio questo periodo di offerte. Ovviamente, vi invitiamo a tenere d’occhio questo articolo che si andrà ad arricchire col tempo, costituendo uno dei principali punti di riferimento del nostro portale relativamente alle informazioni inerenti all’iniziativa.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di consultare le pagine Amazon dedicate alle “Offerte del Giorno” ed alle “Offerte Lampo”, in cui quotidianamente potrete imbattervi nelle promozioni che il portale offrirà in quantità limitata e per un periodo di tempo limitato.

Iscriviti ad Amazon Prime

La cosa fondamentale rimane quella di iscriversi ad Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire di spedizioni veloci e gratuite, nonché dell’accesso anticipato alle Offerte Lampo nel corso dei principali periodi di offerte come, appunto, il Prime Day. L’abbonamento ha un costo di appena 36€ l’anno, o di 3,99€ al mese, con la possibilità di cancellare l’iscrizione quando si vuole. Nell’abbonamento, inoltre, sono inclusi diversi servizi come l’ottimo Amazon Prime Video (con film e serie tv in esclusiva), Amazon Photo, Amazon Prime Reading, giochi gratuito con Prime Gaming e altro ancora.

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime

Amazon Prime Student

Nel caso siate degli studenti, Amazon ha riservato per voi un’occasione speciale per iscrivervi al servizio Prime. Infatti, grazie ad Amazon Prime Student, gli studenti potranno sfruttare tutti i benefici di un classico abbonamento Prime ma con ulteriori vantaggi. A partire dal periodo di prova del servizio, esteso a 90 giorni, e passando al prezzo, dimezzato, pari a soli 18 euro all’anno!

Tuttavia, ricordiamo che potete usufruire del programma per un massimo di quattro anni a partire dalla prima sottoscrizione ed è necessario possedere un indirizzo e-mail universitario. Altrimenti, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”.

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student

Kindle Unlimited gratis per tre mesi

Fino al 22 giugno 2021 potrete sottoscrivere il servizio Kindle Unlimited per 3 mesi in maniera del tutto gratuita. Dopo questo periodo di tempo, il prezzo tornerà ad essere di 9,99€ al mese ma, ovviamente, avrete la possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, fermo restando che potrete continuare a sfruttare il servizio per il periodo di prova rimasto.

Indispensabile per i veri amanti della lettura, Kindle Unlimited vi fornisce un catalogo pressoché illimitato di libri da leggere in costante aggiornamento, composto da oltre 1 milione di e-book di ogni tipologia, accessibili non solo dai dispositivi Kindle, ma da qualunque dispositivo smart compatibile.

» Clicca qui per iscriverti a Kindle Unlimited

Audible: un mese gratis e un anno con il 20% di sconto

Se vi piacciono i libri, ma spesso non avete il tempo o la possibilità di mettervi a leggerli e preferite “ascoltarli”, magari letti dall’autore o autrice, vi segnaliamo che su Amazon è anche disponibile un’ottima promozione per usufruire di un mese gratuito di Audible, che propone un vastissimo catalogo di audiolibri.

In particolare, i clienti Amazon Prime potranno usufruire di un mese di servizio gratuito (a patto che non si siano già iscritti in precedenza) al termine del quale si potrà poi sottoscrivere un abbonamento mensile scontato del 20%, quindi pari a soli 7,99€ al mese, rispetto agli originali 9,99€.

» Clicca qui per iscriverti ad Audible

Programma “iscriviti e risparmia”