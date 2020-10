Prime Day 2020: abbonamento PlayStation Now da 12 in forte sconto!

Le offerte del Prime Day 2020 continuano, ora con un’occasione speciale davvero molto ghiotta per tutti i giocatori di console PlayStation. L’abbonamento a PlayStation Now da 12 mesi è infatti proposto (grazie a un comodo codice download) a un prezzo davvero molto basso in occasione dell’evento speciale Amazon! Parliamo infatti di soli 41,99€ contro i 59,99€ del costo base. Un risparmio, quello garantito dalla promozione, di quasi 15 euro sul prezzo regolare!

Ricordiamo che PlayStation Now è il servizio in abbonamento di Sony che consente di giocare on demand sia in streaming che in download. Lo streaming è disponibile sia su PC che su PS4, mentre il download è un’opzione esclusiva per l’utenza PlayStation 4. Parliamo di una valanga di giochi già a disposizione di tutti i giocatori, con molti altri che vengono regolarmente aggiunti al catalogo ogni mese, sia dal parco titoli PS1, PS2 e PS3 che da PS4, Insomma, la varietà non manca di certo!

