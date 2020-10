Prime Day 2020: 10 prodotti in sconto a cui un gamer non può rinunciare

Il Prime Day 2020 ci sta dando modo di mettere mano – a prezzi davvero incredibili – un gran numero di oggetti proposti in offerta speciale fino alle 23:59 di stasera. Quali sono, però, gli oggetti a cui un vero gamer non può proprio dire di no? Noi di SpazioGames abbiamo deciso di fare una cernita dei 10 prodotti meritevoli di attenzione, che non possono e non devono mancare nelle case di ogni giocatore che si rispetti (ovviamente tutti proposti a prezzi davvero molto bassi).

Ancora una volta, ricordiamo che l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, ragion per cui vi suggeriamo di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Partiamo con un’ottima tastiera gaming, la Corsair K65 Rapidfire RGB, con layout Italiano, proposta al prezzo davvero molto conveniente di 159,79€ (parliamo quindi di un 20% di sconto reale sul prezzo di listino base). Grazie anche all’assenza del tastierino numerico, questa è utilizzabile al meglio con qualsiasi configurazione di PC desktop gaming e con la possibilità di ricollocarla con estrema facilità. Si tratta quindi di un accessorio imperdibile per chiunque giochi con un PC Master Race.

Anche le orecchie vogliono la loro parte: ecco perché abbiamo scelto le Logitech G635 Cuffie Gaming RGB Cablate, con Audio Surround 7.1, proposte al costo davvero notevole di soli 79,99€ (vale a dire uno sconto del 38%). Si tratta di una tra le migliori cuffie gaming presenti sul mercato, con driver Pro G da 50mm, progettate con materiali ibridi intrecciati e pensati per ogni tipo di giocare. A spiccare troviamo due padiglioni attraversati da un’illuminazione Lightsync RGB grazie a strisce LED integrate (incluso un microfono da 6mm provvisto di indicatore luminoso di colore rosso). Poco sotto, trovate la nostra Top 10 dei prodotti in sconto a cui un gamer non può rinunciare! &tag=spz-primeday-003-21

La nostra selezione di offerte speciali

Altre offerte Amazon

Altre offerte servizi Amazon