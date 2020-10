Presentatrice di Xbox Brasil licenziata: era vittima di molestie

Ci sono notizie che lasciano perplessi anche noi che ne scriviamo. Questa è sicuramente una del genere: è ormai ufficiale che la conduttrice ufficiale del canale Xbox Brasil, Isadora Basile (di appena 18 anni) è stata licenziata dal suo posto di lavoro.

Assunta da circa un mese e mezzo, la ragazza era infatti entrata a far parte del team Xbox Brasil all’inizio del mese di settembre di quest’anno, diventando responsabile del canale brasiliano su YouTube. Purtroppo per lei, Basile ha segnalato attacchi da parte della community, incluse gravissime minacce a sfondo sessuale e di morte.

Il suo licenziamento è stato quindi deciso da Xbox a seguito dei continui attacchi da parte dei “fan” (le virgolette in questo caso sono assolutamente necessarie). Poco sotto, il tweet in cui l’ormai ex conduttrice avvisa tutti della sua cacciata.

Não sou mais apresentadora da Xbox Brasil. pic.twitter.com/pytwIRhMIE — Isadora Basile (@IsadoraBasile) October 16, 2020

Non sono più presentatrice di Xbox Brasil.

Il motivo di tale provvedimento da parte di Microsoft – considerato da molti alquanto inopportuno – è quindi legato esclusivamente alle minacce della community (considerando che il marchio Xbox ne risentirebbe).

La Basile ha infatti chiarito, sempre via Twitter, che «a causa di tutti questi attacchi, Microsoft ha ritenuto come miglior soluzione quella di sollevarmi dall’incarico di presentatrice, in modo da non essere più esposta a situazioni come quelle che si sono verificate.»

Che sia stata una scelta giusta o sbagliata, ormai il dado è tratto: l’unica cosa certa, è che la community – specie in questo momento in cui l’interazione digitale via social è diventata estremamente diffusa e “potente” – può essere davvero molto tossica (basti ricordare anche le minacce di morte a Neil Druckmann).

Ricordiamo in ogni caso che Xbox Series X e la “sorella minore” S saranno disponibile dal 10 novembre al prezzo di 499,99 euro e 299,99 euro. I pre-order hanno preso il via il 22 settembre scorso.