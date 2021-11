I pro player hanno un nuova casa nel cuore di Roma: è la Mkers Gaming House powered by Mercedes-Benz

La Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz è finalmente realtà. Qualche mese fa, Mkers e Mercedes-Benz avevano annunciato di aver unito le forze per dare vita a un nuovo tassello fondamentale nel percorso di crescita dei Mkers, ma anche nell’evoluzione del mondo del pro gaming in Italia.

Ora, la struttura ha fatto il suo debutto e unisce in sé una doppia anima: da un lato, vuole essere il punto nevralgico per gli allenamenti dei pro player italiani – che potranno farsi affiancare da coach e analyst per dare il loro massimo. Dall’altro, diventerà un media center e polo di creazione di contenuti originali, che sono fondamentali nell’entertainment.

La Mkers Gaming House è sita nel cuore di Roma

Se di solito vediamo soprattutto all’estero iniziative come questa – con la sensazione che il videogioco se la passi meglio fuori dai nostri confini – questa volta l’anima del progetto è tutta italiana e la Mkers Gaming House si trova nel cuore di Roma, tra i Fori Imperiali, il Colosseo e il Circo Massimo.

«Considerando l’unicità e l’esclusività del luogo, anche internamente la Gaming House è stata concepita curando ogni singolo dettaglio dell’arredo, cercando di sottolineare le peculiarità delle diverse zone tra cui una Bootcamp Room, dove i coach possono ideare le migliori strategie e spiegare nel dettaglio tutte le tattiche studiate per i team, ed una Sim-Racing Room: il luogo dove la squadra e-racing Mkers powered by Mercedes-Benz può allenarsi al meglio per le gare ufficiali, sfruttando l’avanguardista Simulatore di guida ufficiale del team. Un vero e proprio gaming “garage”, impreziosito dalla presenza di oggetti di design originali targati Mercedes-Benz» ci spiegano i Mkers, nella nota ufficiale che accompagna l’inaugurazione della nuova Gaming House.

Non fate l’errore, però, di immaginare questo spazio come solo riservato agli eSport: c’è spazio anche per la community, dal momento che tra le stanze trovate anche la streaming room – lo spazio ideale per l’interazione diretta con i tifosi e gli appassionati, che sono parte integrante del progetto.

Completa la proposta la lounge room, che come suggerisce il nome è dedicata al rilassamento – e, perché no, alla condivisione delle gioie dopo le proprie vittorie.

Alcune postazioni da gaming alla Mkers Gaming House

«Siamo orgogliosi di svelare ufficialmente la Gaming House powered by Mercedes-Benz» sono state le parole di Thomas De Gasperi, Presidente di Mkers. «La struttura rappresenta un importante passo in avanti per Mkers, in grado di spingere i nostri team a dare il meglio durante le competizioni eSportive. In sinergia con Mercedes-Benz Italia, da sempre sinonimo di qualità e vision sul futuro dell’automotive, siamo sicuri che la struttura possa fornire un grande impulso al settore eSportivo italiano, contribuendo alla propria crescita e all’appetibilità internazionale».

«L’universo degli eSport ha una forte affinità con il nostro Marchio, soprattutto in questa fase di profonda trasformazione che sta rivoluzionando il mondo della mobilità individuale», ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Brand Experience di Mercedes-Benz Italia. «Già da diversi anni siamo entrati in questo mondo, che ci permette di condividere i nostri valori con un pubblico molto giovane ed eterogeneo, un vasto bacino di opinion leader con un fortissimo potenziale e una grande amplificazione attraverso i canali social».