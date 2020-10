Preordina Surface Laptop Go o Pro X e ricevi fino a 500 euro di rimborso!

Microsoft, nel corso di una recente presentazione, ha annunciato i nuovi dispositivi della serie Surface, nello specifico Surface Laptop Go ed un nuovo modello di Surface Pro X. Si tratta di prodotti indirizzati a studenti e lavoratori sempre in movimento e, nel caso foste interessati al loro acquisto, questo è il momento giusto!

Surface Laptop Go è il modello di Surface Laptop più leggero, offre un’autonomia massima di 13 ore, è facile da trasportare, con un peso minimo di 1,11Kg e solo 15,69mm di spessore ed è in grado di eseguire tutte le applicazioni in maniera veloce grazie al suo processore Intel Core i5 di decima generazione. Ovviamente, soprattutto in un momento come quello attuale, caratterizzato dallo smart working e la didattica a distanza, non poteva certo mancare una videocamera HD integrata.

Il dispositivo è dotato di un display PixelSense da 12,4” touchscreen a risoluzione 1536×1024 ed è ideale per la produttività quotidiana e lo streaming di contenuti.

Surface Laptop Go è disponibile al pre-order in colorazione Platino direttamente dal Microsoft Store al prezzo di partenza di 649,00€. Le consegne in Italia inizieranno a partire dal 12 novembre.

Surface Pro X, equipaggiato con i chipset Microsoft SQ 1, il nuovo Microsoft SQ 2 e la connettività ultraveloce LTE, è il computer Surface più sottile di sempre e si distingue anche per le due porte USB-C, il display touchscreen da 13” quasi edge-to-edge ed è disponibile in una nuova gamma di colori. Con un peso minimo di 774g e solo 7,3mm di spessore, oltre ad una durata della batteria che può arrivare sino a 15 ore. Surface Pro X è il dispositivo ideale da portare sempre con sé per lavoro e svago.

La nuova configurazione di Surface Pro X è disponibile al pre-order sul Microsoft Store al prezzo di 1.749€. Sarà disponibile alla consegna a partire dal 27 ottobre.

Ricordiamo che Surface Laptop Go e Surface Pro X sono acquistabili direttamente dal Microsoft Store, nel quale insegnanti, studenti e genitori potranno ottenere uno sconto già attivo nel periodo dei pre-order. La nuova versione di Surface Pro X e tutti gli accessori possono essere acquistati con uno sconto del 10%, mentre Surface Laptop Go viene scontato del 5%. Inoltre, potrete inoltre usufruire della campagna Trade-in, grazie alla quale sarà possibile ricevere uno sconto ulteriore fino a 500€ restituendo un dispositivo idoneo.

» Clicca qui per prenotare Surface Laptop Go «

» Clicca qui per prenotare Surface Pro X «