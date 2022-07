Prenota ora la splendida Deluxe Edition di The Art of God Of War Ragnarok!

Uno dei grandi appuntamenti videoludici della fine del 2002 sarà sicuramente God Of War: Ragnarok, sequel dell’originale God Of War che ha rivitalizzato la storica saga iniziata ormai tanti anni fa su Playstation 2.

God Of War Ragnarok sarà ambientato qualche anno dopo il primo e vedrà Kratos alle prese con i Nove Regni norreni, dove farà degli incontri decisamente importanti. Ovviamente, come suggerito dal presunto titolo del gioco e da altri elementi emersi dal teaser, gran parte della trama si concentrerà sulla mitologia norrena. È stato anticipato che dovremo confrontarci soprattutto con Thor e Freya e che ci saranno nuove rune e abilità da usare, per Kratos. God Of War Ragnarok sarà lanciato il 9 novembre 2022 per Sony Playstation 4 e Playstation 5

Ora, all’elenco si aggiunge anche un imponente artbook che porta alla scoperta del mondo e dei personaggi di God Of War Ragnarok, realizzato dall’unione delle forze tra Santa Monica Studio e l’editore Dark Horse. Si tratta di un volume cartonato oversize a colori che raccoglie concept art e commenti creativi sullo sviluppo del prossimo capitolo della saga di God of War, così da portarvi a scoprire quali avventure vi attendono a Midgard e oltre.

La Deluxe Edition di The Art Of God Of War Ragnarok, disponibile dal prossimo 29 novembre, in particolare, può contare su una copertina in eco pelle e due litografie dedicate ai protagonisti del gioco. Grazie a questo spettacolare volume, potrete ammirare centinaia di pagine ricche di splendidi disegni e ottenere informazioni inerenti allo sviluppo del gioco altrimenti inaccessibili. Ultima, ma non di certo per importanza, la sua splendida estetica, che sicuramente farà un figurone sui vostri scaffali.

