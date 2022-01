Prenota ora Elden Ring scontato del 16% su Fanatical! Non lasciatevelo scappare!

Se state attendendo anche voi il nuovo action RPG di From Software, Elden Ring, titolo realizzato in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, conosciuto per “Il Trono di Spade”, oggi vi proponiamo un’offerta che sicuramente catturerà la vostra attenzione!

Elden Ring, rispetto alla precedente serie di Dark Souls, promette di evolvere il gameplay introducendo diverse novità. In particolare, sono state aggiunte delle meccaniche stealth che consentiranno ai giocatori di nascondersi tra i cespugli per cogliere di sorpresa gli avversari, nonché andare a cavallo per spostarsi rapidamente da un zona all’altra dell’enorme mappa di gioco.

Un’altra caratteristica piuttosto interessante è data dalla presenza di condizioni meteo variabili in tempo reale che avranno delle conseguenze in-game, come la possibilità di passare più inosservati agli occhi dei nemici durante la notte (ma lo stesso varrà anche per gli avversari) oppure seguire delle tracce speciali visibili solo in determinate situazioni. Per quanto riguarda la durata, il direttore Hidetaka Miyazaki ha affermato che serviranno almeno 30 ore per giungere ai titoli di coda, una durata davvero considerevole, soprattutto considerando che potrebbe anche aumentare nel caso decideste di esplorare ogni singolo angolo della mappa alla ricerca di segreti e tesori.

Solitamente Elden Ring viene proposto a 59,99€, ma ora potete prenotarlo a soli 50,39€, usufruendo di un consistente sconto del 16%. Niente male per un titolo non ancora disponibile sul commercio. E non è tutto! Qualsiasi ordine effettuato sino al prossimo 7 febbraio potrà farvi ottenere un coupon o un gioco gratuito come parte delle attuali offerte inerenti al capodanno lunare e un voucher per uno sconto del 5% sul successivo ordine.

Ricordiamo che il debutto sul mercato di Elden Ring è atteso per il 25 febbraio 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.