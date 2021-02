Porta il cinema a casa tua grazie alle offerte di Amazon!

Nonostante questa settimana le offerte più interessanti riguardino il mondo che ruota attorno al mondo dei videogiochi in virtù della Gaming Week, il noto portale e-commerce Amazon propone anche tantissime altre promozioni, una delle quali è dedicata alle persone che vogliono godersi a casa propria film e serie TV come al cinema. Purtroppo, l’attuale emergenza sanitaria creata dalla pandemia di COVID-19 ha costretto il Governo a chiudere le sale cinematografiche e proprio per questo, Amazon ha ben deciso di lanciare i Popcorn Days, con tantissime promozioni per “portare il cinema a casa vostra“.

Ovviamente, l’esperienza cinematografica non può ridursi alla sola visione di lungometraggi, ma si collega anche al cibo e tutto il necessario per godersi una bella serata da soli, o, preferibilmente in compagnia. Oltre ai tantissimi DVD e Blu-ray in offerta, appartenenti ai generi più disparati, troviamo infatti smart TV e proiettori, così come birre, bevande in generale e diversi elettrodomestici per realizzare pop-corn, crepes, toast ed altre delizie da gustare (senza dimenticare i dolcetti!).

La scelta è davvero immensa e vi consigliamo decisamente di approfittare di questa promozione. Magari siete dei grandi amanti di Guerre Stellari e questa è l’occasione perfetta per recuperare, ad esempio, il cofanetto in edizione limitata “Star Wars – La Saga Di Skywalker“, che contiene tutti e nove i film della saga ufficiale in Blu Ray. Il prodotto, proposto a 129,38€, vi permetterà di immergervi in un vero e proprio pezzo di storia del cinema e, dopo aver completato la (lunga) visione, farà un figurone in casa vostra!

Di seguito trovate tutte le categorie principali di prodotti attualmente in offerte per Popcorn Days di Amazon, che vi invitiamo, ovviamente, a consultare nella loro interezza. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

