Popcorn Days: tanti film e serie TV in forte sconto!

In occasione dei Popcorn Days, Amazon ha lanciato una serie di offerte per “portare il cinema a casa vostra”. Tra queste, è stata lanciata un’iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi film e serie TV a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Ad esempio, per soli 35,99€, rispetto ai 53,87€ di listino, potete accaparrarvi la Icon Edition di Breaking Bad che, all’interno di un elegante cofanetto, propone l’intera serie TV, suddivisa in 16 Blu Ray, che racconta la storia di Walter White, un insegnante di chimica che liceo che diventa uno spietato narco trafficante per recuperare il denaro necessario al sostentamento della sua famiglia dopo che gli è stato diagnosticato un tumore.

Passando al mondo del cinema, non potevamo non segnalarvi il cofanetto che racchiude gli otto film della saga di Fast & Furious, proposto a soli 18,99€, che vede la presenza di attori come Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson e Michelle Rodriguez alle prese con sequenze ricche d’azione che li porteranno a sfrecciare su velocissime macchine da Los Angeles a Tokyo, da Rio a Londra, e da Cuba a New York. Se amate il brivido, infine, la collezione di film del celeberrimo Alfred Hitchcock potrebbe fare al caso vostro. All’interno sono compresi sette film realizzati dal registra tra gli anni ’60 e ’70, come Psyco, Gli Uccelli, Marnie, Il Sipario Strappato, Topaz, Frenzy e Complotto di Famiglia.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su film e serie TV tra gli sconti di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon