Pokémon Scarlatto e Violetto, un leak avrebbe svelato il ritorno di oltre 220 Pokémon

L’annuncio dei DLC in arrivo su Pokémon Scarlatto e Violetto ha già svelato il ritorno di alcuni dei mostriciattoli tascabili più amati dai fan, ma stando alle ultime indiscrezioni i ritorni potrebbero essere molto più numerosi.

I capitoli di nona generazione (che trovate su Amazon) hanno proseguito quello che ormai è considerabile il nuovo ciclo della serie, proponendo solo una selezione di Pokémon dalle precedenti generazioni e “tagliandone” molti altri.

Tuttavia, secondo quanto riportato da VGC, Scarlatto e Violetto potrebbero seguire l’esempio di Spada e Scudo e sfruttare i nuovi DLC per reintrodurre tantissimi Pokémon, arrivando ad aggiungerne oltre 220.

Un numero dunque molto più ampio rispetto a quanto annunciato precedentemente per i DLC in arrivo — svelati in un evento molto deludente, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale — e che potrebbe riportare un comprensibile entusiasmo tra i fan storici.

Il dataminer @mattyoukhana_ su Twitter ha infatti scoperto che tantissimi dati nascosti del Pokédex interno sono stati improvvisamente cancellati in seguito all’aggiornamento 1.2.0: un ritrovamento che avrebbe un precedente proprio con i giochi di ottava generazione.

Un evento simile era infatti già accaduto anche su Pokémon Spada e Scudo: in seguito a una patch rilasciata dopo il reveal delle espansioni, tutti i Pokémon che erano stati «cancellati» alla fine sono tornati come DLC.

Like with SWSH 1.2.0, in SV 1.2.0, GF have deleted Pokédex entries for a lot of Pokémon, instead of stubbing them.

Included in the list are all of the currently confirmed returning Pokémon for DLC, like Yanma.

Here's the list I've compiled: https://t.co/ExlKHOJu6P

— Matt (@mattyoukhana_) February 27, 2023