Pokémon Scarlatto e Violetto, rivelato il nome della nuova regione?

Pokémon Scarlatto e Violetto continuano a essere tra i titoli più attesi tra i fan dei celebri mostriciattoli collezionabili.

Dopo il tanto discusso Leggende Pokémon Arceus, che potete recuperare su Amazon a ottimo prezzo, a fine anno sarà il turno di questa nuova doppietta vincente.

Il reveal degli starter di Scarlatto e Violetto ha già mandato in brodo di giuggiole i fan, i quali sono in perenne attesa di nuove informazioni ufficiali.

Ora, dopo le recenti indiscrezioni sul sistema di gioco, è il turno di un altro leak che avrebbe rivelato il nome della regione principale e molto altro ancora.

Come riportato anche da DualShockers, il noto account CentroLeaks ha recentemente pubblicato alcuni thread in cui ha elencato informazioni inedite sui prossimi titoli della serie principale di Pokémon.

CentroLeaks, di suo piuttosto affidabile, ha citato come fonte un leaker senza nome, quindi vale la pena ricordare che le informazioni non sono state verificate.

Il thread elenca dettagli davvero interessanti, come l’indicazione di specifici mostriciattoli che saranno o non saranno inclusi nel nuovo gioco.

Sempre scondo questo leak, la regione si chiamerà Paldea, anche se si tratta di fatto di una traduzione giapponese approssimativa. Questo sarebbe in linea con i trailer rilasciati, i quali mostrano una regione che molti hanno considerato visivamente ispirata alla Spagna (‘Aldea’ significa ‘Villaggio’ in spagnolo).

CentroLeaks ha dichiarato inoltre che le Mega Evoluzioni non torneranno. Si dice invece che ci sarà un nuovo espediente che è fungerà da ‘nuovo concetto di Mega Evoluzioni’, oltre al fatto che, a quanto pare, i Pokémon viaggeranno nel tempo, ma non il giocatore principale.

Il leaker ha spiegato che presumibilmente ogni Pokémon può saltare tra varie linee temporali ma che ciò non comporta l’acquisizione di una nuova evoluzione.

Inoltre, si parla di oltre 400 Pokémon nel Pokedex regionale, che Eevee non avrà una nuova forma evoluta, che potremo visitare tre città e nove paesi e che di base ci saranno vere e proprie missioni secondarie (oltre al fatto che il campione può variare a seconda della versione del gioco e che non ci saranno starter dei giochi precedenti).

Infine, è previsto un gruppo di quattro Pokémon semi-leggendari, come i cani Leggendari o i Regis. Come sempre, però, non prendete queste informazioni per vere finché il tutto non sarà confermato dallo sviluppatore.

Restando in tema, alcuni giorni fa un fan ha realizzato una statua del già celebre Professor Turo davvero bellissima da vedere.