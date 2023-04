Pokémon Scarlatto e Violetto, i giocatori più forti d’Europa sono italiani!

Ci sono (almeno) due tipi di videogiocatori di Pokémon: quelli che giocano per divertirsi e chi, invece, prende terribilmente sul serio le creature tascabili di Nintendo. Tra questi ci sono anche nostri connazionali, che hanno trionfato ai recenti Campionati Internazionali Europei!

Quelli che, per esempio, giocano a Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon) anche se non lo amano del tutto perché devono rimanere aggiornati ed essere pronti ad affrontare la scena competitiva di Pokémon.

Gli stessi che gioco forza dovranno tornare ad esplorare il mondo di Paldea anche con i prossimi DLC, con un leak che ha svelato già l’arrivo di tantissime delle creature collezionabili.

Il tutto mentre, tra i tanti problemi tecnici, i giocatori hanno dovuto sorbirsi anche la corruzione dei salvataggi grazie ad un bug che è stato scoperto di recente.

E sono stati proprio Scarlatto e Violetto i protagonisti dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023.

O almeno tra i protagonisti, perché l’evento che si è svolto durante l’ultimo fine settimana è stata anche una celebrazione di tutta quella che è l’offerta del mondo delle creature battagliere.

I fan e i giocatori di tutto il mondo si sono riuniti presso l’ExCeL London in Inghilterra per contendersi i tantissimi Championship Point in palio, e un montepremi del valore di migliaia di dollari condiviso tra le gare del gioco di carte collezionabili, dei giochi Pokémon Scarlatto e Violetto, di Pokémon GO e, per la prima volta a un evento di Campionati Internazionali, di Pokémon UNITE.

Il tutto con l’obiettivo di accumulare abbastanza punti per poter raccogliere un invito ai Campionati Mondiali Pokémon di quest’anno, che si svolgeranno a Yokohama, in Giappone, dall’11 al 13 agosto.

Ecco i vincitori delle varie categorie, con gli italiani che si sono rivelati campioni di Scarlatto e Violetto in entrambe le categorie:

Gioco di Carte Collezionabili, categoria Junior:

1° posto: Remi Lorenz [US]

2° posto: Drake Zhu [NZ]

Gioco di Carte Collezionabili, categoria Senior:

1° posto: Rune Heiremans [BE]

2° posto: Drew Stephenson [UK]

Gioco di Carte Collezionabili, categoria Master:

1° posto: Alex Schemanske [US]

2° posto: Tord Reklev [NO]

Videogiochi, categoria Junior:

1° posto: Pietro Nihal Kaludura Silva [IT]

2° posto: Federico Corino [IT]

Videogiochi, categoria Senior:

1° posto: Mattia Cognetta [IT]

2° posto: Kylan Van Severen [CA]

Videogiochi, categoria Master:

1° posto: Paul Chua [US]

2° posto: Gabriel Agati Madeira [BR]

Pokémon GO:

1° posto: Thomas “TontonBatteuse” Martin [FR]

2° posto: Andrew “Nesabethan” Medhurst [UK]

Pokémon UNITE

1° posto: Talibobo Believers

Fabio “Zervas” Bügler

Klaus “KlausVIII” Zanaj

Adam “Megu爱” Frilay

Conor “ToonSlim” McDermott

Leo “Lunderu霧” Chiba

2° posto: Nouns Esports

Marc “GyZ” Ceprian Martinez

Hassan “Ghatlue” Al Abadi

Alberto “ADESu” González Torralbo

Anton “BruvHD” Levi

Raoul “Sixsies六‘’ Monsanto

Tutta la redazione di SpazioGames.it fa i complimenti ai vincitori che portano in alto la passione per il gaming degli italiani.

Per gli appassionati, potete trovare tutti i mazzi e le squadre vincenti nel sito ufficiale dedicato ai risultati dell’evento.

E se proprio non potete fare a meno di competere, sappiate che su Nintendo Switch è arrivato lo spin-off più competitivo di Pokémon di sempre.

La nuova serie animata, invece, ci ha dato la possibilità di scoprire anche una creatura inedita che, forse, vedremo prossimamente in qualche videogioco.