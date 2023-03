Pokémon Scarlatto e Violetto, è allarme: l’ultima patch cancella perfino i salvataggi

Per quanto Game Freak stia cercando di mettere una pezza ai problemi di Pokémon Scarlatto e Violetto, l’ultimo aggiornamento del gioco ha probabilmente reso ancora più evidente quanto siano profondi i problemi di ottimizzazioni dei primi open world della serie, facendo emergere un nuovo bug estremamente grave e pericoloso.

La patch 1.2.0 di Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon) ha provato infatti a sistemare la maggior parte dei bug presenti, preparando anche il terreno per le future espansioni dell’avventura ambientata a Paldea: tuttavia, qualcosa non deve aver funzionato come previsto.

Avevamo già segnalato il clamoroso ritorno dell’Uovo Peste dopo una lunga assenza, ma nelle scorse ore molti utenti hanno segnalato di aver addirittura perso improvvisamente il proprio file di salvataggio, diventato sfortunatamente irrecuperabile.

Come riportato da VGC, una buona porzione di utenti ha segnalato di aver perso il salvataggio pochi istanti dopo aver associato la propria copia di Pokémon Scarlatto e Violetto a Pokémon GO, in seguito a una nuova funzionalità introdotta proprio con l’ultima patch.

Sembra infatti che aggiornare la propria copia di gioco non rischi di causare alcun problema, ma gli utenti hanno segnalato che, in molti casi, è stato proprio associare la versione a Pokémon GO ad aver improvvisamente reso impossibile caricare il proprio salvataggio, che non può essere recuperato neanche con la funzione nascosta di caricamento del backup.

Nintendo non ha ancora confermato ufficialmente l’esistenza di questo problema, ma alcuni fan che hanno mandato un ticket di supporto segnalano di aver saputo che questi problemi sarebbero attualmente oggetto di un’indagine approfondita.

Con buona probabilità questo problema sarà risolto con una nuova patch tempestiva, attualmente senza ancora alcuna data ufficiale: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più. Per il momento, vi suggeriamo fortemente di non associare la vostra copia Switch al fenomeno per smartphone.

In ogni caso, restiamo anche in attesa di scoprire tutte le novità in arrivo nelle future espansioni: tra queste ci sarà anche il ritorno di alcuni Pokémon storici, che secondo un leak potrebbero essere addirittura più di 220.

Restando in tema di novità, alla fine di marzo arriverà l’espansione del Gioco di Carte Collezionabili dedicata proprio a Pokémon Scarlatto e Violetto: nelle scorse ore abbiamo avuto la possibilità di svelarvi in anteprima una delle nuove carte del set.