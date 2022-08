Pokémon Scarlatto e Violetto: bundle in sconto su eBay!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il bundle di Pokémon Scarlatto e Violetto a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Pokèmon Scarlatto e Pokémon Violetto riprenderanno la struttura open world di Leggende Pokémon: Arceus. Stando a quanto dichiarato da The Pokémon Company, i giocatori potranno infatti esplorare tante «città che si fondono perfettamente nella natura selvaggia senza confini».

Il gameplay si ispirerà a Zelda Breath of the Wild, pur mantenendo la fedeltà di gioco tradizionale che ha sempre contraddistinto la serie principale, che però non è stata gradita da alcuni fan: non sono infatti poche le voci che hanno considerato alcuni aspetti «un passo indietro rispetto a Leggende Pokémon Arceus».

Pokèmon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno molto più moderni e rappresenteranno un vero passo evolutivo per l’intera serie. Questo sarà possibile grazie all’introduzione di un mondo di gioco tutto nuovo e completamente rivoluzionato. Gli starter di Pokèmon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno Fuecoco, un piccolo coccodrillo di tipo Fuoco; Quaxly, un anatroccolo di tipo Acqua e Sprigatito, un gatto di tipo Erba.

