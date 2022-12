Pokémon Scarlatto e Violetto: acquistali ora con quasi il 20% di sconto!

Anche oggi, venerdì 9 dicembre 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Pokémon Violetto vede la presenza di ben tre storyline da seguire nel gioco, al posto della narrativa unica presente negli episodi passati. Nei panni di un nuovo studente dell’Accademia Arancia o Uva (a seconda della versione prescelta del gioco) dovremo avventurarci in queste tre missioni. La prima è la classica sfida alle palestre (e alla Lega poi) per ottenere il rango di Campione della regione di Paldea.

La seconda storia ci vedrà invece alle prese con il problematico Team Star, che sta creando scompiglio all’interno dell’accademia, ma non solo. La terza storia, infine, ci porterà a cercare ed affrontare i cinque Pokémon Titani sparsi nella regione.

La formula di gioco è stata notevolmente rivista: la linearità che ha caratterizzato la serie fino a Spada e Scudo viene abbandonata in favore di un approccio open world. Questo significa che, dopo una breve fase iniziale in cui dovremo necessariamente recarci all’Accademia e seguire le prime lezioni, saremo interamente liberi di muoverci nella regione di Paldea, senza alcun limite o percorso pre-impostato da seguire (più o meno, ma ci arriveremo).

