Playstation VR Mega Pack e vari giochi PS4 a prezzo scontato tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai videogiochi per PS4.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il Sony Playstation VR Mega Pack + Iron Man VR, acquistabile a soli 309,99€, rispetto ai 399,90€ di listino, che vi permette di catapultarvi nel mondo della realtà virtuale di casa Sony ed è compatibile sia con Playstation 4 che la nuovissima Playstation 5. All’interno del pacchetto troverete, oltre al visore Playstation VR e a Playstation Camera, anche ben sei videogiochi di assoluta qualità. Parliamo infatti di Astro Bot Rescue Mission VR, Everybody’s Golf VR, Moss, Blood And Truth, Playstation Worlds e Iron Man VR. Ricordiamo che PS VR è dotato di uno schermo OLED da 5,7″ per ricreare ambienti 3D realistici e fornirvi un coinvolgimento a 360° così da immergervi completamente all’interno dei mondi virtuali.

Se preferite, invece, titoli più “tradizionali”, trovate vari titoli per PS4 a prezzi imperdibili, a partire dai recenti Assassin’s Creed Valhalla e Cyberpunk 2077, per finire con FIFA 21 e PES 2021 Season Update, prodotti destinati agli amanti del calcio.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PS4 tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su videogiochi PS4

Offerte ancora disponibili