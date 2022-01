PlayStation, sviluppatori hanno assillato Sony per avere i porting PC

La decisione di PlayStation di entrare nel mondo PC, cominciando a pubblicare le proprie esclusive su una nuova piattaforma, ha spiazzato tutti all’epoca.

Uno dei primi titoli ad inaugurare questo trend è stato Horizon Zero Dawn, una delle grandi eccellenze PlayStation 4, ad arrivare su PC.

Tra gli ultimi, invece, c’è l’illustre God of War, arrivato dopo mesi di rumor e voci di corridoio con un porting ottimo che ne esalta i punti di forza e la bellezza.

A cui tutti ci aspettiamo che possa seguire God of War Ragnarok, con una versione PC, un tema sul quale si è espresso anche lo stesso Cory Balrog.

Sono tanti, ormai, i videogiochi PlayStation che sono arrivati su PC. Oltre a quelli citati troviamo Days Gone, Death Stranding e Uncharted 4 di prossima uscita.

Tutti si aspettano anche che, per esempio, Ghost of Tsushima possa unirsi a breve a questo catalogo, anche se non ci sono informazioni al riguardo.

Come si è arrivati a questa situazione? Chi ha deciso, e quando, di aprire i cancelli e lasciare che le esclusive PlayStation potessero andare dovunque?

Lo racconta di nuovo Cory Balrog, in una intervista rilasciata a Game Informer che i colleghi di VGC stanno dissezionando in queste ore.

Il processo che ha portato al via libera dei suddetti porting è stato molto semplice, quanto surreale: gli studi PlayStation hanno assillato Sony perché potessero pubblicare i loro videogiochi su PC.

«Credo sia stato il collettivo degli studi tutti insieme a dire che era una buona idea. Alla fine, credo si sia raggiunto un punto di non ritorno. Quando abbiamo mandato così tanti suggerimenti che loro sono arrivati ad una situazione del tipo: “Sono stanco di sentire tutto questo. Bene, lo facciamo.”»

Secondo Balrog, Sony ha ceduto alle pressioni dei propri studi first party, arrivando a credere nell’idea così tanto da creare anche un’etichetta apposita.

Un procedimento che, inevitabilmente, all’inizio ha spiazzato i giocatori, soprattutto i fan PlayStation, che non hanno reagito nel migliore dei modi.

Ma le vendite sono andate bene fin da subito quindi, con tutta probabilità, questo sarà solo l’inizio di un processo di allargamento della platea.