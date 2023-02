PlayStation Studios potrebbe aver svelato per errore la nuova acquisizione

Un nuovo “leak” a sorpresa, arrivato direttamente da Sony, potrebbe aver svelato in anticipo clamorosamente la nuova acquisizione dei PlayStation Studios: l’informazione sarebbe stata infatti diffusa erroneamente in un’offerta di lavoro, prima di essere stata rimossa pochi istanti più tardi.

Stando a quanto sarebbe stato svelato dalla stessa Sony, potrebbe essersi unita alla famiglia PlayStation anche Ballistic Moon: si tratta di un team composto da ex sviluppatori di Supermassive Games, autori di Until Dawn (lo trovate su Amazon).

PlayStation LifeStyle segnala infatti che l’offerta di lavoro per un «Senior Dialogue Designer» offre la possibilità di lavorare a progetti tripla-A insieme ai loro studi, tra i quali veniva citato proprio Ballistic Moon.

Potete scoprire voi stessi l’offerta di lavoro in questione al seguente indirizzo, ma segnaliamo che nel momento in cui scriviamo questo articolo l’informazione è stata rimossa, suggerendo ulteriormente l’ipotesi che questo “annuncio” sia stato dato per errore.

Un’altra offerta di lavoro aveva già anticipato che questo studio sarebbe già al lavoro su un’esclusiva PS5 narrativa in single player, attualmente nota con il nome in codice «Project Bates».

L’aspetto curioso di questo reveal è che la lista degli sviluppatori citati nell’annuncio includeva solo ed esclusivamente team di PlayStation Studios, fatta eccezione per il team degli ex Supermassive Games.

È dunque possibile che l’acquisizione sia già avvenuta e che Sony stia semplicemente attendendo il momento migliore per svelarla, a meno che non si sia naturalmente trattato di un semplice errore senza alcuna implicazione per gli Studios. Qualunque sia la verità, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

L’ultima acquisizione ufficiale risale allo scorso agosto, quando Sony annunciò di aver accolto tra i propri team Savage Game Studios, specializzato nella creazione di giochi mobile e con l’obiettivo di rafforzare il settore dei live service.

Se l’indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un ulteriore rinforzo di peso per le console PlayStation, che potrebbero contribuire ad aumentare l’influenza delle console sul mercato: come ammesso dalla stessa Microsoft, le console Sony avrebbero attualmente già «il doppio di utenti» rispetto a Xbox.

Nel frattempo, se siete iscritti a PlayStation Plus, vi ricordiamo di riscattare i nuovi giochi gratis mensili: a febbraio potete aggiungere alla vostra raccolta ben 4 titoli in omaggio.