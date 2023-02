PlayStation ha «il doppio degli utenti di Xbox»: l’ammissione di Microsoft

La diatriba tra Microsoft e gli enti antitrust per la possibile acquisizione di Activision Blizzard ci ha permesso di approfondire alcuni dati interessanti, anche riguardanti le piattaforme rivali: secondo la casa di Redmond, il dominio di PlayStation rispetto alle console Xbox sarebbe infatti particolarmente evidente.

Il vantaggio che Sony è riuscita a conquistare grazie alla produzione di esclusive come God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) e con i suoi sviluppatori e servizi sarebbe infatti molto difficile da colmare e, secondo l’opinione di Microsoft, non sarebbe minacciato dall’acquisizione della casa di Call of Duty.

Nell’ultimo report del CMA, l’ente antitrust britannico che ha temporaneamente bloccato l’affare — a meno di non fare il gruppo a pezzi e facendogli perdere potere economico — svela infatti una dichiarazione molto interessante di Microsoft, che ammette come PlayStation avrebbe addirittura «il doppio degli utenti mensili attivi» rispetto a Xbox (via eXputer).

Considerando che l’ultimo rapporto ufficiale di casa Sony parla addirittura di 112 milioni di utenti attivi al mese, è plausibile dunque immaginare che i giocatori Xbox si fermino a una cifra vicina a 50 o 55 milioni: una differenza semplicemente impressionante, che confermerebbe il dominio di PlayStation sul mercato videoludico.

Il report del CMA, che potete leggere integralmente al seguente indirizzo, permette a Microsoft di confermare la netta superiorità dei suoi avversari: una strategia del resto “necessaria” per riuscire a convincere gli enti regolatori a dare il via libera all’affare.

Tuttavia, questi dati sono confermati anche dagli ultimi risultati finanziari: secondo gli ultimi report dei 3 big dell’industria, PlayStation detiene un controllo del 40-50% del mercato, con Xbox che riuscirebbe ad averne soltanto il 20-30%. Nintendo Switch sarebbe invece in seconda posizione, ricoprendo le percentuali rimanenti.

La forbice diventa ancora più ampia se si prende in considerazione il solo mercato hardware, dove la percentuale di Xbox diminuisce addirittura al 10-20%, mentre quella di PlayStation resta sostanzialmente invariata. Insomma, una netta ammissione di inferiorità: motivo per il quale, secondo la tesi della casa di Redmond, l’affare Activision Blizzard non dovrebbe essere bloccato.

Recentemente Bobby Kotick di Activision Blizzard era intervenuto sulla questione, provando a “minacciare” il Regno Unito in caso di un possibile blocco dell’affare: evidentemente, le sue dichiarazioni non sembrano aver avuto molto effetto.