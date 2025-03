Dopo i licenziamenti di massa arriva un nuovo team per i PlayStation Studios

Un colpo di reni notevole per i PlayStation Studios che, dopo i disastrosi licenziamenti recenti, saranno arricchiti con la creazione di Dark Outlaws Games, un studio first-party guidato da Jason Blundell.

Jason Blundell non è certo un nome sconosciuto nell'industria. Prima di assumere la guida di Dark Outlaws Games, ha costruito la sua reputazione come co-direttore di Treyarch, dove ha lasciato un'impronta indelebile come uno dei principali creatori della celebre modalità Zombies di Call of Duty.

Dopo l'addio ad Activision nel 2022, Blundell ha co-fondato Deviation Games, studio che purtroppo non è riuscito a concretizzare il suo progetto d'esordio. Quest'ultimo era stato concepito come una proprietà intellettuale originale destinata in esclusiva alle piattaforme PlayStation, ma non ha mai visto la luce.

Sì, siamo sostanzialmente di fronte a un team nato dalle ceneri di un altro team che avrebbe dovuto lavorare per PlayStation, dopo quelli che sono stati praticamente chiusi negli ultimi anni.

Come riporta VGC, Blundell ha spiegato in una recente intervista che lo studio ha lavorato "nell'ombra" negli ultimi tempi, perciò quello di Dark Outlaws Games è di fatto un team molto avviato.

Il responsabile del team ha conferamto che il nuovo studio sta attivamente «ampliando il proprio organico», mantenendo però il massimo riserbo sul primo progetto in sviluppo:

«Ho avuto l'incredibile opportunità di creare un nuovo studio all'interno di PlayStation Studios per Sony. Lo studio si chiama Dark Outlaw. Abbiamo lavorato nell'ombra per un po', quando avremo qualcosa di cui parlare usciremo alla luce.»

La speranza è che questo team possa ridare lustro ai PlayStation Studios che, licenziamenti a parte, negli ultimi tempi hanno fatto fatica a sostenere le mire importanti di PS5 sul mercato.

Il progetto del team è ovviamente lontano, anche se forse non sarà "lontanissimo", ma nel frattempo anche gli autori dello sfortunato Outriders lavoreranno in esclusiva con PlayStation.