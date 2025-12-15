Bungie a levato il telo sulla nuova versione di Marathon, il tanto chiacchierato extraction shooter che, dopo il rinvio dell'ultimo momento avvenuto per via degli asset rubati e dei feedback ricevuti dalla community, è finalmente pronto per arrivare sul mercato.

Il titolo uscirà ufficialmente a marzo 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC al prezzo di 39,99 dollari negli Stati Uniti, 39,99 euro in Europa e 34,99 sterline nel Regno Unito. L'annuncio arriva a distanza di mesi dalla decisione di posticipare il lancio originariamente previsto per settembre dello scorso anno.

La scelta di rimandare Marathon non è stata casuale ma è emersa da una serie di problematiche riscontrate durante le fasi di test. Le sessioni alpha condotte ad aprile avevano generato feedback contrastanti da parte della community di giocatori, evidenziando aspetti che necessitavano di ulteriore sviluppo. A complicare ulteriormente la situazione si era aggiunta una controversia significativa legata all'utilizzo non autorizzato di materiale artistico nelle build di test, un episodio che aveva gettato parecchie ombre sia sul progetto che sulla stessa Bungie.

Andy Salisbury, responsabile della community per Bungie, ha sottolineato nell'ultimo ViDoc come il contributo dei giocatori sia stato fondamentale nel plasmare l'evoluzione del titolo. "Grazie alla nostra incredibile community, abbiamo potuto testare e raccogliere opinioni per assicurarci di costruire Marathon tenendo presente i nostri giocatori", ha dichiarato. L'approccio partecipativo ha permesso allo studio di identificare aree critiche da migliorare prima del lancio definitivo.

Nessun meccanismo pay-to-win comprometterà l'esperienza competitiva

Sul fronte del modello economico, Bungie ha chiarito che Marathon non implementerà meccanismi pay-to-win, una scelta che dovrebbe rassicurare la base di giocatori preoccupata per l'equilibrio competitivo. Tutti gli aggiornamenti relativi al gameplay, incluse nuove mappe, personaggi chiamati Runner shells ed eventi speciali, saranno accessibili senza costi aggiuntivi. Il gioco prevederà inoltre un sistema di ricompense tramite pass che, a differenza di molti titoli contemporanei, non avrà scadenza temporale.

Le modifiche apportate durante questi mesi di sviluppo aggiuntivo non si limitano agli aspetti economici. Bungie ha introdotto funzionalità sostanziali come la chat di prossimità, che permetterà ai giocatori di comunicare in base alla distanza nel mondo di gioco, e un'esperienza completamente dedicata ai giocatori solitari con una coda di matchmaking separata. Queste aggiunte rispondono direttamente alle richieste emerse durante le fasi di test e dimostrano l'intenzione dello studio di diversificare le modalità di approccio al titolo.

Un ulteriore aspetto su cui il team ha concentrato gli sforzi riguarda il comparto visivo. Gli aggiornamenti grafici implementati mirano a elevare la fedeltà visiva complessiva dell'esperienza, un elemento particolarmente importante per un titolo che ambisce a distinguersi nel competitivo mercato degli sparatutto multiplayer. I dettagli di queste migliorie sono stati presentati attraverso un video dedicato diffuso in concomitanza con l'annuncio della data di uscita.

Il messaggio di Salisbury ai potenziali giocatori enfatizza la profondità del mondo di gioco che attende chi si immergerà in Marathon. "Che abbiate partecipato alla prima alpha di aprile o vi stiate unendo a noi solo ora, c'è un mondo ricco di lore e bottino da scoprire quando il vostro guscio biosintetico cibernetico muoverà i primi passi nel nostro nuovo universo", ha scritto il community lead. La narrazione sembra essere un elemento centrale dell'esperienza, nonostante la natura prevalentemente multiplayer del titolo.