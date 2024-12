PlayStation avrebbe venduto uno dei suoi studi di sviluppo

In seguito alle ultime ondate di licenziamenti, Sony potrebbe aver deciso di vendere uno dei suoi team di sviluppo minori, a giudicare dagli ultimi aggiornamenti del suo sito ufficiale.

Ci riferiamo a Fabrik Games, team che faceva parte di Firesprite e che entrò a far parte dei PlayStation Studios nel corso dell'acquisizione proprio degli autori di Horizon Call of the Mountain.

Fabrik lavorava come team di supporto ai progetti del già citato Firesprite, che era stato incaricato di supportare PlayStation VR2, ma il team è stato ridimensionato proprio a causa del flop del visore (potete comunque trovarlo su Amazon, se interessati).

Ciò potrebbe aver spinto Sony a decidere di fare a meno di questo team che, secondo quanto segnalato dagli utenti del forum Reddit GamingLeaksAndRumors, oggi sembrerebbe non fare più parte dei PlayStation Studios.

Sul sito ufficiale dello studio, che trovate al seguente indirizzo, è sparita ogni menzione relativa ai progetti PlayStation e alla stessa Firesprite: inoltre, Fabrik Games adesso si definisce uno studio per le piattaforme android.

Come parte di questa misteriosa operazione, lo studio sembrerebbe anche aver spostato la propria sede a Londra, quando prima risiedeva a Manchester.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di eventuali chiarimenti dai diretti interessati, ma l'ipotesi più plausibile è che Sony non ritenesse più necessaria la loro esperienza, considerando il già citato ridimensionamento di Firesprite.

Per il momento, non possiamo fare altro che continuare a monitorare la situazione: non appena avremo ulteriori dettagli o comunicati ufficiali al riguardo, potrete leggere tutti i dettagli come sempre direttamente sulle nostre pagine.

Ricordiamo che Firesprite non è stato l'unico team colpito dai licenziamenti in casa PlayStation: Sony ha infatti recentemente annunciato la chiusura di Neon Koi e soprattutto di Firewalk, autori del disastroso Concord.

Un caso che ha fatto molto discutere, anche se Sony ha comunque voluto difendere la scelta di provarci, nonostante le numerose polemiche e perplessità emerse prima del lancio.