PlayStation Store, svelata la prima offerta settimanale di marzo: è un grande open world

Anche questa settimana gli utenti possono approfittare di una nuova offerta a tempo limitato su PlayStation Store, valida da questo momento fino al prossimo mercoledì: questa volta, i giocatori potranno approfittare di interessanti sconti su una delle serie open world più celebri sulle console di casa Sony.

Stiamo parlando di Far Cry, l’esplosiva serie di casa Ubisoft con offerte dedicate non solo all’ultimo capitolo della saga (che trovate anche su Amazon), ma anche per il quinto episodio.

Nella prima settimana di marzo, lo store per le console PS5 e PS4 ha infatti deciso di offrire in offerta non solo le edizioni complete di Far Cry 6 e Far Cry 5, ma anche le loro rispettive espansioni ufficiali con sconti in grado di arrivare fino all’85%.

L’offerta è valida dunque anche per l’edizione definitiva di Far Cry 6, la Game of the Year Edition, che potrà essere vostra con un generoso 65% in meno rispetto al prezzo finale.

In alternativa, potrete scegliere di acquistare la Deluxe Edition con uno sconto del 70% o l’espansione Lost Between Worlds a soli 9.99€, grazie alla riduzione di prezzo del 50%.

Per quanto riguarda invece Far Cry 5, potete acquistare la Gold Edition con un incredibile 85% di sconto, oppure acquistare il Season Pass al 70% in meno. Inoltre, troverete venduta separatamente anche l’espansione stand-alone Far Cry New Dawn, disponibile in offerta all’80% in meno.

La promozione terminerà ufficialmente giovedì 9 marzo alle ore 00:59, mentre a partire dal prossimo mercoledì dovrebbe essere svelata una nuova offerta a tempo. Avete dunque una settimana a disposizione per poter approfittare di queste occasioni: potete trovare tutti i dettagli al seguente indirizzo.

Se siete in cerca di ulteriori giochi a prezzi imperdibili, vi ricordiamo che da poche ore sono partiti anche gli sconti di «Mega marzo»: abbiamo riepilogato per voi tutti i migliori prodotti in offerta su PlayStation Store.

Nel frattempo, se siete iscritti a PlayStation Plus, vi ricordiamo che avete ancora poche settimane a disposizione per poter scaricare e provare ben 9 giochi gratis su Extra e Premium, pronti a lasciare il servizio. Tra pochi giorni saranno invece disponibili i nuovi omaggi di PS Plus Essential, recentemente confermati da Sony dopo averli già svelati all’ultimo State of Play.