PlayStation Store, ecco le prime immagini di come cambierà

Qualche giorno fa Sony aveva confermato ufficialmente che il suo PlayStation Store avrebbe subito un importante restyling, in vista della next-gen di PlayStation 5, anche nelle versioni da browser desktop e in quella mobile. Con l’update che dovrebbe diventare disponibile per tutti nei prossimi giorni (entro il 26 ottobre), emergono in Rete dagli utenti del forum ResetEra le prime immagini, che svelano il nuovo layout.

Quella che notiamo è che Sony ha optato per delle linee assolutamente minimali e un’interfaccia pulita (che richiama un po’ quella di Epic Games Store nella pagina del singolo gioco, come potete vedere). Rimangono le copertine quadrate per i diversi prodotti, mentre le differenti categorie sono a loro volta proposta in dei quadrati su campo grigio e con scritta in contrasto bianca.

La pagina del prodotto mostra prezzo, publisher e uscita sulla sinistra, mentre sulla destra troviamo le feature (come il numero di giocatori e le funzionalità online) e l’indicazione PEGI. A capeggiare, un’immagine di copertina – scopriremo presto se in parallasse o no.

Vi proponiamo di seguito tutte le immagini, catturate dall’utente Toumari.

La nuova pagina dei giochi su PlayStation Store

In merito a PlayStation Store su PlayStation 5, Sony ha già confermato che non sarà più un’applicazione da lanciare dalla dashboard, ma che sarà integrato direttamente nell’interfaccia – e quindi istantaneo. Una scelta saggia, considerando che chi acquisterà la console in versione Digital non avrà alternative per accedere ai suoi giochi.