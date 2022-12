PlayStation Store celebra i TGA 2022 con gli sconti flash sui giochi più premiati: ecco i migliori

I The Game Awards 2022 si sono ufficialmente conclusi, ma non è ancora giunta l’ora di terminare le celebrazioni per i migliori giochi: PlayStation Store ha infatti inaugurato una nuova serie di grandi offerte, dedicate a tantissimi titoli che hanno ricevuto almeno una nomination.

Sfortunatamente non sono presenti tutti i giochi protagonisti ai TGA 2022 e ci sono alcune grandi assenze, come Elden Ring e God of War Ragnarok (ma che trovate in sconto su Amazon): tuttavia sono comunque presenti due titoli nominati al GOTY 2022, insieme a tante altre rivelazioni dell’anno e delle precedenti edizioni.

Precisiamo che si tratta di offerte diverse dai numerosi sconti di fine anno, che andranno avanti ancora per qualche settimana: in questo caso si tratta di veri e propri sconti flash, che termineranno già dal prossimo lunedì 12 dicembre.

Si tratta dunque di occasioni imperdibili per risparmiare su grandi titoli come A Plague Tale Requiem e Stray, tra i candidati alla vittoria finale e che potranno essere vostri con un buon 20% di sconto.

C’è spazio anche per una delle release più recenti e sorprendenti delle ultime settimane, arrivata perfino a un passo dalla vittoria del GOTY dei fan: stiamo parlando di Sonic Frontiers, che potrà essere vostro al 30% di sconto con l’edizione che include entrambe le versioni PS4 e PS5.

Non possono poi mancare le più amate produzioni di terze parti: solo per farvi alcuni nomi, potete infatti acquistare in sconto titoli come FIFA 23, GTA V, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 e tanti altri ancora.

Elencarveli tutti sarebbe davvero difficile, motivo per il quale vi consigliamo di consultare la raccolta completa al seguente indirizzo. Di seguito, invece, troverete una nostra personale selezione con i migliori sconti attualmente disponibili:

PlayStation Store e The Game Awards 2022: i migliori sconti

A Plague Tale: Requiem a 47,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 20%

a 47,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 20% Cult of the Lamb a 19,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 20%

a 19,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 20% Cyberpunk 2077 a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50% Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition a 49,49€ (anziché 89,99€) – Sconto del 45%

a 49,49€ (anziché 89,99€) – Sconto del 45% FIFA 23 (PS5) a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50% Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition a 35,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 60%

a 35,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 60% Grand Theft Auto V (PS5) a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% GTA: The Trilogy – The Definitive Edition a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50% It Takes Two a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50% NBA 2K23 Edizione Michael Jordan a 49,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 50%

a 49,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67% Resident Evil Village Gold Edition a 39,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 20%

a 39,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 20% Sifu a 25,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 35%

a 25,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 35% Sonic Frontiers a 41,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 30% Stray a 23,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 20%

a 23,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 20% The King of Fighters XV Deluxe Edition a 42,49€ (anziché 84,99€) – Sconto del 50%

a 42,49€ (anziché 84,99€) – Sconto del 50% TMNT: Shredder’s Revenge a 19,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 20%

E se siete alla ricerca di ulteriori sconti a prezzi ancora più bassi, nelle scorse giornate abbiamo deciso di consigliare per voi diversi titoli che potete recuperare a meno di 10 euro su PS Store.