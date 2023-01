PlayStation Store, arrivano gli sconti su oltre 1000 giochi a meno di 20 euro: ecco i migliori

PlayStation Store ha appena svelato le nuove offerte settimanali, che ben presto sostituiranno definitivamente gli sconti di gennaio: da questo momento è infatti possibile acquistare tantissimi prodotti a meno di 20 euro.

Non sarà naturalmente necessaria l’iscrizione ad alcun servizio in abbonamento: la promozione è riservata a oltre 1000 prodotti su PS Store che potrete recuperare a prezzi imperdibili (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Come accennavamo in apertura, le nuove offerte dello store non sono legate agli Sconti di Gennaio, che tra poche ore non saranno più disponibili: Sony ha deciso di offrire a tutti gli utenti la possibilità di risparmiare su alcuni dei prodotti più apprezzati di sempre, che includono sia le esclusive che amate produzioni di terze parti.

Un esempio che non dovreste lasciarvi scappare, se non l’avete naturalmente già recuperato, è sicuramente Marvel’s Spider-Man: da questo momento potrete fare vostra l’edizione Game of the Year a soli 19,99€, con uno sconto del 60%.

Restando in tema di esclusive, cogliamo l’occasione per segnalarvi anche un’offerta molto interessante per uno dei capitoli più amati della saga di Kratos: potete acquistare God of War nell’edizione Digitale Deluxe a soli 14,99€, con lo sconto del 50%.

Naturalmente potrete acquistare in offerta anche molte delle produzioni più amate di terze parti a prezzi davvero ridotti: solo per fare alcuni esempi, Resident Evil 2 è adesso disponibile a 9,99€, mentre Call of Duty Modern Warfare può essere vostro per 19,59€, con sconti rispettivamente del 75% e del 72%.

Questi sono naturalmente solo alcuni esempi delle numerose offerte attualmente disponibili: potete consultare l’elenco completo direttamente dalle vostre console o al seguente indirizzo. Di seguito, invece, vi riporteremo una nostra selezione con i migliori giochi su PlayStation Store a meno di 20 euro.

PlayStation Store: migliori giochi a meno di 20 euro

Assassin’s Creed Odyssey a 17,49€ (anziché 69,99€) – Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) – Sconto del 75% Batman: Arkham Knight a 8,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 55%

a 8,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 55% Call of Duty Modern Warfare a 19,59€ (anziché 69,99€) – Sconto del 72%

a 19,59€ (anziché 69,99€) – Sconto del 72% Canis Canem Edit a 8,99€ (anziché 14,99€) – Sconto del 40%

a 8,99€ (anziché 14,99€) – Sconto del 40% Days Gone a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60% Detroit: Become Human a 14,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 50% Devil May Cry HD Collection a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67% Diablo III: Eternal Collection a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67% Doom Eternal Deluxe Edition a 17,49€ (anziché 69,99€) – Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) – Sconto del 75% Dragon Age: Inquisition Edizione GOTY a 8,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 70%

a 8,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 70% Dragon Ball FighterZ a 10,49€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’85%

a 10,49€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’85% Dragon Ball Xenoverse 2 a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Dying Light Definitive Edition a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80% God of War: Edizione Digitale Deluxe a 14,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 50% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60% Marvel’s Spider-Man: Edizione GOTY a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60% Need for Speed Heat Deluxe Edition a 7,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 90%

a 7,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 90% Outlast 2 a 2,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 90%

a 2,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 90% Resident Evil 2 a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% Resident Evil 4 (2005) a 7,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 60%

a 7,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 60% Scarlet Nexus Deluxe Edition a 19,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 75%

a 19,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 75% Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 11,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 70% Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’85%

a 4,49€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’85% Tales of Zestiria a 2,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 90%

a 2,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 90% The Division 2 a 8,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 70%

a 8,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 70% Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67% Watch Dogs: Legion Deluxe Edition a 19,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 75%

Tutte le nuove offerte di PlayStation Store termineranno ufficialmente giovedì 2 febbraio: avrete dunque 2 settimane di tempo, come di consueto, per poter approfittare di queste imperdibili occasioni.

Il negozio digitale di casa Sony è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per i giocatori, in grado di farci scoprire quali sono i prodotti più popolari tra i fan: lo scorso mese il vincitore assoluto è stato FIFA 23, nonostante le diverse nuove release importanti.

Presto potrebbero arrivare novità importanti su PS Store: Sony ha infatti assunto un celebre ex dirigente Apple, che ha già manifestato l’intenzione di creare «esperienze più personalizzate» per aiutare gli utenti.