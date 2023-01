PlayStation Store si prepara a grandi novità: «Creeremo esperienze più personalizzate»

Sony ha deciso di puntare fortemente sul potenziamento di PlayStation Store, annunciando una novità molto importante: l’azienda ha infatti annunciato di aver assunto Ben King, ex dirigente di Apple per 12 anni, appositamente per supervisionare lo store digitale e la componente business DTC.

Il negozio digitale per le console PlayStation è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti, ma che Sony vuole ottimizzare ulteriormente per incentivare i giocatori a fare acquisti.

Come riportato da Variety, l’assunzione di Ben King si muove proprio in tale direzione: si tratta di un dirigente di grande esperienza, non solo in Apple ma più recentemente anche in DAZN, esperto nel settore dei servizi e delle vendite in digitale e che sembra abbia già in mente idee per far crescere ulteriormente lo store.

Il nuovo dirigente di Sony ha infatti commentato con entusiasmo l’attuale popolarità di PlayStation Store, che ritiene già da adesso «uno dei media store più visitati sul pianeta», in grado di crescere ancora di più con le giuste proposte.

Ben King ha infatti dichiarato che il successo di PS Store permetterà a Sony di pensare «in modo creativo» a come relazionarsi con gli utenti che utilizzano il servizio, che in futuro si baserà sempre maggiormente sulla personalizzazione:

«Abbiamo l’abilità di poter servire meglio la nostra community creando esperienze più personalizzate, aiutando ogni singolo cliente a scoprire l’intrattenimento perfetto per loro, attraverso il giusto canale e al momento giusto».

L’intento dell’azienda e del suo nuovo dirigente è dunque quello di riuscire a guidare ancora meglio gli utenti verso la scoperta dei loro prossimi giochi preferiti, basandosi naturalmente sulle loro attuali preferenze e titoli già acquistati.

Vedremo come si evolverà il tutto nei prossimi mesi e se arriveranno ulteriori annunci in merito: vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità al riguardo.

Lo store ci permette anche di analizzare approfonditamente quelli che sono a tutti gli effetti i giochi più popolari su PlayStation: nonostante alcune release degne di nota, lo scorso dicembre è stato ancora una volta FIFA 23 a trionfare sul mercato europeo.