PlayStation Plus, disponibili da ora i giochi gratis di marzo 2023

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, scaricabili senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli utenti iscritti a qualunque piano del servizio a partire da Essential.

Come ogni primo martedì del mese, anche da oggi 7 marzo potrete accedere a una nuova imperdibile line-up di titoli da riscattare e aggiungere alla vostra raccolta, a patto di avere un account iscritto a PS Plus (trovate le gift card dedicate su Amazon).

Dopo l’annuncio già arrivato in occasione dell’ultimo State of Play, Sony aveva confermato nuovamente la line-up di nuovi titoli mensili proprio lo scorso primo marzo, che vedono in Battlefield 2042 una delle nuove produzioni da non lasciarsi scappare.

L’arrivo dei nuovi titoli gratuiti significa purtroppo anche che da questo momento non potrete più riscattare i 4 omaggi mensili disponibili a febbraio: se non li avevate già aggiunti al vostro catalogo, non potrete più rimediare e dovrete “accontentarvi” solo degli ultimi arrivi.

Da adesso potrete dunque aggiungere alla vostra raccolta, oltre al già citato Battlefield 2042, anche Minecraft Dungeons e Code Vein: una line-up molto intrigante e che dovrebbe soddisfare i diversi interessi della community.

Potete riscattare i vostri nuovi giochi gratis PlayStation Plus direttamente dalle vostre console PS5 e PS4 oppure, in alternativa, facendo semplicemente clic sui seguenti link e aggiungendoli manualmente alla vostra raccolta dal browser o dalla app ufficiale:

Tutti i nuovi giochi gratis offerti a marzo 2023 saranno disponibili fino a lunedì 3 aprile: il 4 aprile 2023, corrispondente al primo martedì del mese, dovrebbero invece essere aggiunti al catalogo nuovi giochi mensili da scaricare.

Di conseguenza, avete dunque poco meno di un mese di tempo per fare vostri questi 3 nuovi omaggi: il nostro consiglio è quello di riscattarli il prima possibile, così da non essere costretti a ricordarvene all’ultimo minuto.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori informazioni sugli aggiornamenti di PlayStation Plus: nel frattempo, vi ricordiamo che tra poche settimane non saranno più disponibili ben 9 giochi su Extra e Premium.