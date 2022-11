PlayStation Plus Premium, dopo 6 mesi una feature importante non è ancora disponibile per molti fan

Continuano a non placarsi le polemiche da parte degli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium: la tier più costosa del servizio in abbonamento di casa Sony non sembra aver convinto tutti i fan, a causa di scelte discutibili e promesse non mantenute.

Ricordiamo che PS Plus Premium (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon) propone, oltre a tutti i benefit previsti dalle iscrizioni Extra ed Essential, anche la possibilità di accedere a un catalogo di giochi classici gratuiti, che è possibile riprodurre in streaming anche su PC.

O almeno, è questo il modo in cui è stato pubblicizzato il servizio: dopo l’annuncio della line-up di titoli in arrivo a novembre, che per la seconda volta di fila non propone alcun nuovo classico PS1 e PS2, gli utenti hanno manifestato tutta la loro rabbia in rete, arrivando addirittura a sentirsi «truffati» dall’abbonamento.

Nelle ultime ore si è però aggiunta un’ulteriore polemica: come riportato da Push Square, molti utenti europei segnalano che, nonostante le promesse di Sony, PlayStation Plus Premium non ha ancora reso disponibile lo streaming dei giochi su PC in tantissimi paesi.

Quando il servizio venne lanciato a maggio, la casa di PlayStation avvertì i fan di numerosi paesi europei — tra i quali fortunatamente l’Italia non è stata inclusa — che la possibilità di poter accedere in streaming via PC non sarebbe stata disponibile al lancio, con l’intenzione di implementare tale funzionalità solo nei mesi successivi.

Ebbene, dopo 6 mesi dal lancio, non è ancora arrivata alcuna novità e la feature non è stata ancora abilitata: questo significa che gli utenti in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Polonia, Cipro, Romania, Slovacchia e Slovenia non possono ancora accedere ad una delle feature più importanti promesse nell’abbonamento più costoso.

Il totale silenzio di Sony sulla vicenda ha fatto comprensibilmente innervosire la community, complice anche il fatto che la compagnia ha già pubblicizzato questa feature in paesi come la Polonia, senza che questa sia effettivamente disponibile.

Insomma, pare che la gestione di PlayStation Plus Premium non sia stata attualmente ottimale: non possiamo che augurarci che ci sia maggiore chiarezza nei prossimi mesi, non solo per i metodi di selezione dei nuovi giochi gratis, ma anche per garantire che tutti gli utenti non debbano rinunciare ad alcuna feature.

In caso contrario, il calo degli utenti potrebbe proseguire inesorabilmente: da quanto è stato lanciato il nuovo PlayStation Plus, Sony ha già perso milioni di giocatori iscritti. Un chiaro segnale che la nuova proposta non sembra aver convinto proprio tutti, aggravata dalle problematiche segnalate.