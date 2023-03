PlayStation Plus Premium, disponibile un nuovo gioco gratis in prova (ma c’è una scadenza)

La giornata odierna si sta dimostrando evidentemente ricca di sorprese per i fan di Sony: PlayStation Plus ha infatti aggiornato il catalogo di giochi gratis in prova offerti su Premium con un nuovo interessante test gratuito, che a differenza di altre demo avrà una scadenza ben precisa.

Da questo momento potrete infatti scaricare sulle vostre console una speciale versione dimostrativa di Disney Dreamlight Valley, il “rivale disneyano” di Animal Crossing con i più amati personaggi della casa di Topolino, attualmente disponibile in accesso anticipato.

In attesa che arrivi il lancio completo in versione free-to-play, gli utenti possono infatti acquistare una delle edizioni speciali per iniziare a giocarci in early access, ma i giocatori iscritti a PlayStation Plus Premium (trovate le gift card dedicate su Amazon) potranno provarlo per le prime 2 ore senza costi aggiuntivi.

Tuttavia, questa versione dimostrativa non sarà disponibile per sempre: PlayStation Store segnala infatti che l’offerta resterà disponibile fino al prossimo 7 giugno, a partire dal quale la demo esclusiva non potrà più essere scaricata.

Non è chiaro come mai sia stata scelta proprio questa data ma, considerando che la versione completa free-to-play era stata precedentemente annunciata per il 2023, il 7 giugno potrebbe corrispondere al lancio effettivo di Disney Dreamlight Valley, rendendo così eventualmente la versione di PlayStation Plus Premium non più necessaria.

Si tratta dunque di un piccolo primo assaggio ai contenuti che potrete scoprire nell’edizione in accesso anticipato, che può servire agli utenti per capire se acquistare fin da subito una delle versioni speciali o se attendere pazientemente il lancio dell’ultima produzione Gameloft.

Se volete iniziare a scaricare fin da subito questa nuova magica e rilassante avventura a tempo, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo o cercare la prova direttamente dalle vostre console PS5 o PS4, a patto di essere naturalmente iscritti a PlayStation Plus Premium.

Nel frattempo, cogliamo l’occasione per ricordarvi che anche gli utenti iscritti al semplice piano Essential possono approfittare di nuovi omaggi: dalla scorsa giornata sono infatti disponibili i nuovi giochi gratis di marzo.

Proprio pochissime ore fa è stato inoltre svelato il nuovo aggiornamento per PS5, disponibile da oggi per il download: vi suggeriamo dunque di aggiornare la vostra console il prima possibile. Inoltre, come se le novità non bastassero, sono disponibili anche numerosi sconti su PlayStation Store, tra i quali segnaliamo le promozioni sui migliori giochi Capcom.