Il catalogo PlayStation Plus si rinnova con una selezione di marzo che punta a soddisfare gusti molto diversi tra loro, spaziando dallo sport simulativo al GDR online passando per il survival farming e la caccia ai mostri.

Sony ha confermato che quattro titoli saranno disponibili per tutti gli abbonati PlayStation Plus a partire da martedì 3 marzo fino a lunedì 6 aprile, offrendo un pacchetto mensile di buon spessore che copre generi e stili di gioco ampiamente diversificati.

Si tratta di un'opportunità concreta di recuperare titoli importanti, soprattutto considerando la presenza di un MMORPG come The Elder Scrolls Online e di un action con radici profonde nel mercato globale come Monster Hunter Rise.

Partendo dal titolo più atteso dagli appassionati di sport virtuali, PGA Tour 2K25 porta per la prima volta in assoluto nella serie tre tornei iconici: il PGA Championship, lo U.S. Open e l'Open Championship.

La modalità MyCareer consente di costruire la propria ascesa nel mondo del golf professionistico attraverso Skill Trees aggiornati e una personalizzazione approfondita del giocatore, mentre il Course Designer avanzato dà spazio alla creatività dei fan.

Il multiplayer cross-platform, con modalità sia casual che ranked, apre la competizione a una platea più ampia indipendentemente dalla piattaforma di gioco.

Monster Hunter Rise rappresenta probabilmente il pezzo più solido del lotto per i giocatori d'azione. Il titolo Capcom, già disponibile su Nintendo Switch e successivamente su PC e console PlayStation e Xbox, porta con sé 14 categorie di armi, la meccanica dei fili di seta Wirebugs per il combattimento verticale e l'introduzione dei compagni Canyne affiancati ai classici Felyne.

Il bilanciamento della difficoltà è pensato sia per il gioco in solitaria che per le sessioni cooperative fino a quattro giocatori, mantenendo intatto il ciclo di gameplay hunt-craft-upgrade che ha reso celebre la franchise a livello mondiale.

Slime Rancher 2 offre invece un cambio di ritmo deciso: il sequel del titolo indipendente pluripremiato segue ancora Beatrix LeBeau in una nuova avventura su Rainbow Island, un'isola ricca di tecnologie antiche e slime inediti da scoprire e allevare.

Il mix tra esplorazione in prima persona, gestione della fattoria e raccolta di risorse crea un'esperienza accessibile ma sorprendentemente profonda, che si distingue nettamente dagli altri tre titoli presenti nel pacchetto mensile.

Chiude la selezione The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road, che offre l'accesso a una delle espansioni più complete dell'MMORPG di Bethesda, ambientato circa mille anni prima degli eventi di The Elder Scrolls V: Skyrim.

Dalla Morrowind dei funghi all'Oblivion dei piani daedrici, fino agli scontri PvP nell'arena, il titolo garantisce centinaia di ore di contenuto. È importante sottolineare che il Pass contenuti 2025 non è incluso, quindi i giocatori che vogliono accedere ai contenuti più recenti dovranno acquistarlo separatamente.

Sul fronte delle scadenze, gli abbonati PlayStation Plus hanno tempo fino a lunedì 2 marzo per aggiungere alla propria libreria i titoli di febbraio: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros e Ace Combat 7: Skies Unknown, anch'esso un'ottima opportunità per chi non li avesse ancora riscattati.