Battlefield 2042 “torna in vita” con il 578% di giocatori in più, grazie a PlayStation Plus

L’inclusione su PlayStation Plus sembra essere riuscita a rivitalizzare a tutti gli effetti Battlefield 2042: lo sfortunato sparatutto in prima persona di Electronic Arts sta vivendo in questi giorni una seconda giovinezza, attirando tanti nuovi giocatori.

Lo sparatutto futuristico è stato infatti uno dei titoli più importanti aggiunti nella nuova line-up mensile di PlayStation Plus (trovate una gift card per acquistare l’abbonamento su Amazon): la sua inclusione ha spinto tantissimi giocatori a dargli una possibilità, rimanendo poi convinti dai numerosi aggiornamenti rilasciati negli ultimi mesi.

Secondo quanto riportato da TrueTrophies, Battlefield 2042 ha ricevuto addirittura un boost ai giocatori del 578% , arrivato subito dopo la disponibilità del titolo su PlayStation Plus.

Questi numeri hanno portato lo sparatutto a superare come numero di giocatori perfino produzioni come GTA V, Rocket League, Overwatch 2, Apex Legends e Destiny 2: un risultato sicuramente impressionante e che sarà sicuramente di buon auspicio per Electronic Arts e DICE.

PlayStation Plus sta facendo vivere una seconda giovinezza a Battlefield 2042.

Un ulteriore dato interessante viene segnalato da PlayStation LifeStyle: secondo quanto riportato sulla piattaforma PSNProfiles, l’attività dei giocatori dimostrerebbe che Battlefield 2042 sarebbe addirittura il quarto gioco più popolare su PlayStation degli ultimi giorni, venendo superato solo da Hogwarts Legacy, Minecraft Dungeons e Horizon Forbidden West.

È sicuramente importante sottolineare che ben 3 dei primi 4 giochi sono giochi inclusi gratuitamente con PlayStation Plus — Forbidden West è stato recentemente aggiunto sul catalogo Extra — e dimostrano l’importanza crescente del servizio in abbonamento di casa Sony.

Adesso per gli sviluppatori il compito più difficile sarà quello di riuscire a mantenere attiva la playerbase anche dopo l’inevitabile rimozione dal servizio in abbonamento, che fermerà inevitabilmente l’arrivo di nuovi giocatori: il team dovrà dunque essere bravo a fidelizzare gli utenti che hanno riscattato il gioco per sfruttare al meglio questa seconda occasione.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium sta per aggiornarsi nuovamente a breve: da domani saranno infatti disponibili tantissimi nuovi giochi gratis.