PlayStation Plus regala gratis un weekend di gioco online (senza abbonamento)

Sony ha annunciato una nuova iniziativa davverp interessante per tutti i suoi utenti: per tutto il fine settimana sarà possibile giocare gratis online con i vostri videogiochi preferiti su PS5 e PS4, senza aver bisogno di un’iscrizione a PlayStation Plus.

Questo significa che se potrete divertirvi con i vostri amici con tutti i migliori e più recenti titoli del catalogo (che trovate su Amazon) senza alcun costo aggiuntivo, ma solo per pochi giorni.

L’iniziativa intende naturalmente promuovere il possibile acquisto del servizio in abbonamento che oltre a offrire nuovi giochi gratis, come la line-up di febbraio annunciata poche ore fa.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, il weekend di gioco gratuito è alle porte e i fan sono pronti ad approfittarne, senza costo alcuno.

Sony ha confermato infatti un weekend multigiocatore online gratuito per PlayStation per il 18 e 19 febbraio che ovviamente non richiederà l’iscrizione a PS Plus.

L’iniziativa fa parte dell’evento PlayStation Festival of Play, che include una prova di God of War Ragnarok a partire da oggi per i membri PS Premium e Deluxe, oltre a nuovi oggetti da collezione PS Stars e un interessante doppio sconto per tutti gli abbonati a PS Plus.

Allo stesso tempo, anche i tornei PlayStation saranno gratuiti, mentre chi ha un abbonamento a PlayStation Stars – sempre gratis – può guadagnare un altro oggetto da collezione digitale semplicemente partecipando a questo evento.

È inoltre possibile partecipare a un concorso che offre l’opportunità di vincere un TV OLED Sony Bravia XR e altro hardware Sony rispondendo a diverse domande su PlayStation Plus sul sito ufficiale. Purtroppo, l’Italia non è tra i Paesi partecipanti.

Nel caso abbiate bisogno di un abbonamento Extra e Premium, ecco quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni tier messo a disposizione.

Ma non solo: questo mese è il turno del ritorno di un grande classico dell’era PS1: stiamo parlando dell’amatissimo The Legend of Dragoon.