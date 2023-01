PlayStation Plus Extra e Premium dirà addio a 9 giochi gratis a febbraio

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium saranno costretti a fare rinunce importanti a partire dal prossimo mese: il catalogo del servizio in abbonamento perderà infatti ben 9 giochi gratis a partire da febbraio.

Tra questi il più importante è certamente GTA Vice City Definitive Edition, l’edizione rimasterizzata proveniente da Grand Theft Auto Trilogy (lo trovate su Amazon) ma giocabile separatamente senza costi aggiuntivi grazie al catalogo di PS Plus.

I fan avevano già scoperto che l’open world di Rockstar Games sarebbe stato uno dei 7 giochi gratis in uscita il prossimo mese, ma una recente indagine più accurata ha svelato che in realtà i titoli che saluteranno per sempre il servizio sono addirittura 9.

Purtroppo l’unico modo per scoprire con certezza quali sono i titoli in uscita da PlayStation Plus Extra e Premium è cercare manualmente le schede dei giochi: ComicBook segnala che i fan hanno dunque esplorato ancora più a fondo il catalogo, scoprendo altri 2 titoli pronti a lasciarci.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa e aggiornata con tutti i giochi gratis con un addio confermato al prossimo mese dell’anno, in attesa naturalmente di eventuali ulteriori novità dallo store:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis in uscita a febbraio 2023

Agatha Christie: The ABC Murders

The Book of Unwritten Tales 2

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Pure Farming 2018

Sine Mora EX

SkyDrift Infinity

Sparkle Unleashed

The Book of Unwritten Tales

The Turing Test

La lista completa segnalerebbe anche il possibile addio di Rad Rodgers, ma al momento sembrerebbe essere stato previsto solo per il mercato americano: per gli utenti italiani non è stata infatti ancora segnalata l’uscita del gioco il prossimo mese.

Non sappiamo con certezza se si tratti di un errore dello store e se la lista corretta dovrebbe dunque allungarsi a ben 10 giochi gratis, ma ciò che appare certo è che questi 9 titoli non saranno disponibili dalle ore 11.00 del prossimo 21 febbraio, giornata in cui dovrebbero essere scaricabili anche i nuovi omaggi ancora non annunciati.

Vi terremo aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità sulla vicenda: nel frattempo, vi ricordiamo che sono già disponibili ben 13 giochi scaricabili per gli utenti iscritti a Extra e Premium. Inoltre, segnaliamo che su PS Plus Premium potete scaricare una nuova prova gratuita di Gotham Knights, con la prima ora di gioco.