PS Plus Premium offre un nuovo gioco in prova gratuitamente

Sony ha deciso di fare una grande sorpresa a tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium (o PS Plus Premium): da questo momento potete provare gratuitamente Gotham Knights, senza costi aggiuntivi.

Da poco abbiamo potuto esplorare nuovamente una Gotham City senza Batman grazie al gioco in questione (lo trovate in offerta su Amazon), sebbene gli indecisi hanno ora la possibilità di testarlo con mano senza spendere un centesimo.

A distanza di oltre un mese dall’ultimo aggiornamento dei giochi gratis in prova, da questo momento è dunque possibile approfittare di una nuova demo gratuita.

Vero anche che pochi giorni fa Sony aveva deciso di offrire a tutti i giocatori iscritti a PlayStation Plus Premium la possibilità di provare le prime 2 ore di gioco di The Last of Us Part I.

Come reso noto anche dai colleghi di PlayStation Lifestyle, i giocatori possono da questo momento provare con mano la prima ora di gioco di Gotham Knights.

Chiunque sia abbonato al livello più alto di PS Plus può quindi recarsi sul PS Store e iniziare a scaricare il client, per provare il titolo supereroistico su PS5.

La lista completa di giochi gratis in prova la potete visualizzare al seguente indirizzo. Poco sotto, le demo che saranno rese disponibili sul catalogo questo mese.

A Plague Tale: Requiem (prova di due ore)

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (prova di un’ora)

The Last of Us Part I (prova di due ore)

Gotham Knights (prova di un’ora)

Nella nostra recensione di Gotham Knights vi abbiamo spiegato che il gioco «ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell’universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell’assenza di Batman.»

Restando in tema, PlayStation Store ha deciso di inaugurare nuovamente le offerte settimanali, dedicate a un singolo prodotto selezionato dal negozio digitale di casa Sony.

Ma non è tutto: vi ricordiamo che tra pochissimi istanti non saranno ufficialmente più disponibili gli sconti di gennaio su numerosissimi titoli: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi a meno di 10 euro.